Municipio ofrecerá vigilancia policial en albergue federal

Con vigilancia policíaca y recolección de basura, el Ayuntamiento de Tijuana apoyará al albergue que instalará el Gobierno Federal para atender migrantes centroamericanos.

El director Municipal de Atención al Migrante, César Palencia Chávez informó que la semana sostuvo una reunión con funcionarios federales para revisar este tema.

Detalló que aún no hay una ubicación exacta, pero están revisando varios puntos de la ciudad.

“Esta semana sostuve una reunión con personal de la Secretaría del Trabajo Federal, tienen días aquí revisando espacios para habilitar un albergue grande”, declaró.

El funcionario municipal recordó que los albergues de asociaciones civiles están llenos y no hay apoyos para éstos por parte de la federación.

En otro tema, Palencia Chávez estimó que disminuirán el número de personas que lleguen a la frontera en los próximos meses a raíz de las políticas migratorias.

“Ya no vamos a ver migrantes de Sur a Norte, ya no vamos a ver caravanas, porque ahora va haber un bloqueo en la frontera Sur, en cada punto de revisión, estado con estado van estar revisando que tengan documentos y el que no, lo van estar deteniendo y probablemente deportando”, expresó.

Lo que temen, dijo, es que incrementen los migrantes retornadas por Estados Unidos, quienes se quedarán en la ciudad en lo que reciben su cita para solicitar asilo humanitario en dicho país.

Consideró que tampoco habrá una deportación masiva de connacionales, pero sí un ligero aumento de 140 a 180 personas.