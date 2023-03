Mujeres migrantes atrapan a hombre que acusaron de agresión sexual 

Tijuana, 26 de marzo de 2023.- Mujeres migrantes del albergue Ágape A.C. capturaron a un hombre migrante, de aproximadamente 24 años, a quien acusaron de agresión sexual.

El hecho ocurrió ayer sábado a las 15 horas cuando unas mujeres detectaron que el señalado fotografiaba a niñas y niños que jugaban en el pato y después hablaba por teléfono.

Las mujeres al enfrentarlo encontraron entre sus pertenencias un teléfono celular con más de mil 500 imágenes de ellas y de menores edad sin su consentimiento. Asimismo, le encontraron un dispositivo que aparentemente es una impresora.

Levantan denuncia

Avisaron a la policía municipal y fueron canalizaron a la Fiscalía General del Estado, en donde la denuncia quedó bajo el Número de Caso (NUC) 024-2023-13242 por el delito hostigamiento. Lograron la atención porque hicieron un plantón durante la madrugada de este domingo.

Sin embargo, las denunciantes exigieron la reclasificación del delito por hostigamiento sexual, ya que pone más en riesgo su seguridad y temen que el presunto delincuente haya difundido las fotografías a las redes de traficantes de personas o los carteles del crimen organizado de los que huyen.

Nos dijeron en el Ministerio Público que el que le tomen una fotografía a una persona no está penado. Es penado cuando la persona está desnuda. Esta ese una frustración porque además nos estuvo persiguiendo"

Dijo Cristina.

Experimentan miedo

Por su parte, la señora Alejandra fue una de las víctimas del acusado, quien se reconoció en varias imágenes tomadas en diferentes días y lugares del albergues.

Externó tener miedo, pues ella y sus dos hijos menores de edad huyeron de Michoacán porque supuestos tratantes de blanca amenazaron con reclutarlos.

La señora Alejandra apuntó que en Tijuana se limita a salir a trabajar en una fábrica por seguridad, pero ahora su temor aumentó.

"Me siento hostigada, de hecho, ya quisiera regresarme, vengo huyendo de las amenazas de la blanca y ahora me encuentro" dijo.

Encuentra imágenes

En tanto, la señora Irma, originaria de Guatemala, encontró fotografías de sus hijos, una niña de 13 años y un niño de 9, en el celular del migrante denunciado.

Dijo que se las tomaron a escondidas y destacando diferentes partes de sus cuerpos.

"Me dio mucho coraje y un gran miedo, para qué quiere las fotos de mis hijos. El hombre tiene muchas fotografías de menores de edad. Ya no me siento segura. Nos dijeron en la fiscalía que no procede a más", manifestó Irma.

Sobre el acusado

El director del albergue Ágape A.C., Alberto Rivera Colón, informó que el hombre acusado por fotografiar a las mujeres migrantes sin autorización es un un migrante de Honduras, quien había ingresado al lugar hace tres días.

Los familiares de él omitieron avisar que padece de un trastorno mental, quienes salieron del albergue de manera voluntaria, mientras que el hombre está detenido.

Rivera Colón lamentó que las autoridades de la FGE hayan desestimado la agresión hacia las mujeres y que 100 víctimas más no hayan podido denunciar por la falta de atención, por lo interpondrá una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California.