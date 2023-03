Por falta de recursos es difícil para los activistas atender intoxicaciones de fentanilo

Tijuana, B.C.- Las intoxicaciones de fentanilo combinado con heroína y otras drogas que presentan las personas en situación de calle son cada vez más difíciles de atender para las asociaciones civiles que buscan rehabilitarlas.

Ese el caso de Enfermeros Tácticos del Bordo A.C., cuyos integrantes atendieron a más de 200 mujeres y hombres que viven en los alrededores de la central camionera.

Pasan su día y noche bajo los efectos de los estupefacientes y cuando no los consumen o se les pasan el efecto viven su realidad entre el hambre, dolor por alguna golpiza, infecciones de piel, enfermedades de transmisión sexual y fracturas de huesos.

Atender la problemática

Mark Rivera, director de la AC, expuso que esta problemática inició desde hace tres años con la limpieza de la canalización del Río de Tijuana, lo cual originó que los habitantes de esa área se mudaran a la central camionera, Zona Centro, Avenida Revolución, entre otros sitios.

Mencionó que por esa movilidad los problemas de adicción se expandieron. Sin embargo, es poco el recurso humano y económico con el que cuentan los activistas para atender la problemática.

"Parece que no tiene fin, al principio me daba cuenta que más personas entregaban comida, pero con los servicios médicos son pocos y no nos damos abasto", apuntó Rivera.

Dijo que entre las necesidades que requieren para atender son materiales de curación, medicamento, toallas sanitarias.

Asimismo, el fármaco llamado Naloxona, el cual revierte los efectos del fentalino.

Lamentablemente con el uso de estas drogas como el fentalino las personas se están quedando más 'locas' más rápido, es muy difícil 'bajarlas' o están muriendo de sobredosis", advirtió el director.

Por ello, pidió a las autoridades de salud de Tijuana o Baja California apoyo para tratar y rescatar a las personas en situación de calle.

Asimismo, invitó a la sociedad a conoce la labor a ser parte de ella o realizar donativos. El Facebook es Enfermeros Tácticos del Bordo.

Sus hermanastros la dejaron en la calle

La joven Adriana Isabel Barba Solís, de 37 años, busca a sus familiares de Sinaloa.

Actualmente se encuentra en situación de calle cerca de la central camionera de Tijuana.

Adriana Isabel relató que cuando tenía 8 años sus hermanastros la trajeron de Sinaloa a Tijuana, en donde la abandonaron.

Desde entonces trabaja en las calles limpiando carros o vendiendo dulces.

A pesar de sus enfermedades y adicciones, agradece estar viva y desea reencontrarse con sus familiares de origen.