Mujeres estudiantes consideran mejor promoción del ayuntamiento sobre Botón Morado

Tijuana BC.- Mujeres estudiantes desconocen el aplicativo Botón Morado, consideran que el Ayuntamiento debería de promocionarlo más a través de más medios e ir a escuelas a explicar cómo se utiliza.

La estudiante Airam González Delgado desconoce la aplicación, mencionó que el Ayuntamiento debería de hacer más campañas acerca de los beneficios que tendría las mujeres si lo descargan.

Si el programa trata de que nos sintamos más seguras, me gustaría que mis amigas y mi familia lo conociera, pero nunca lo había escuchado, no sé ni cómo funciona”

Agregó.

Expandir publicidad

No ha visto publicaciones respecto al aplicativo en internet, aseguró Lizbeth Pérez Sánchez, tampoco lo ha visto en televisión ni en la radio.

“Creo que el gobierno debería saber que no muchos entramos a sus redes sociales, deberían de expandir su publicidad o hacerlo más público, siento que si la aplicación me está ofreciendo seguridad, deberían de hacer una campaña más grande para darlo a conocer”, comentó.

Necesitan darle más publicidad, y ser más inclusivos con sus métodos de difusión, dijo Elizabeth Rodríguez, no solo centrarse en un grupo de personas o en una comunidad.

Promoción necesaria

“No había escuchado de eso, me imagino que es un botón que te dan para que lo puedas traer en el bolsillo y presionarlo cuando te sientas en peligro, no sé”, mencionó Carla Yaremi Vásquez.

Todas las estudiantes deberían conocerlo, manifestó Laura Edith Velasco Gómez, considera importante que las escuelas comiencen a promocionar el programa.

“Mis amigas y yo nos sentimos muy inseguras cuando vamos de la escuela a la casa, creo que deberían aprovechar las escuelas para brindarnos la información, nunca había escuchado hablar de un botón para las mujeres, además de cargar con un gas pimienta podemos avisar por la aplicación si no estamos bien”, añadió.

Desconfían

Por otra parte, hay quienes no lo descargan porque creen que no va a funcionar, es el caso de Rocío Viramontes, quien dice, desconfía de que la autoridad vendrá si ella lo requiere.

“Conozco la aplicación de Botón Morado, pero no lo he descargado por desidia, nunca me ha pasado algo que me orille a hacerlo, o que lo considere importante traer, aunque siempre recomiendo traerlo”, explicó Julia Estefanía Pérez Aguilar.