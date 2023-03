Mujeres destacadas: Laura Franco presidenta de Talita Kumi

Tijuana, B.C.- Su carrera en medios de comunicación no fue suficiente para satisfacer su necesidad de ayudar a los demás, Laura Franco Jaramillo, al tener acercamiento con la comunidad, se percató de que cientos de mujeres llegan a Tijuana en busca de superarse y tener una mejor calidad de vida.

Esto la motivo a iniciar Emprendedoras Talita Kumi, una asociación, de la cual es presidenta, que busca ayudar y asesorar a futuras empresarias, y a fortalecer y hacer crecer negocios ya establecidos fundados por mujeres.

El tener interacción con muchas mujeres que buscaban mejores oportunidades me hizo darme cuenta de lo que quería, ¿por qué no hacer algo por todas esas mujeres? A veces llegan a la ciudad con sus hijos, incluso, muchas son madres solteras, y no tienen familiares aquí, ni siquiera a alguien que les escuche, ahí fue cuando nació Emprendedoras Talita Kumi”, relató.

Deseaba convertirse en una “mano amiga” para las usuarias, al venir de una familia disfuncional, donde su padre sufría de alcoholismo, comentó, siente mucha empatía por las mujeres que se acercan a ella y viven situaciones de violencia.

Mano amiga

“Talita Kumi significa “Levántate Mujer”, e incluye a todas, no importa la edad, ni tu nivel socioeconómico, nosotras pasamos por altas, por bajas, por cosas que nos duelen, yo me preguntaba ¿por qué no ser esa mano amiga que impulse a las mujeres?”, explicó Franco Jaramillo.

Te puede interesar: “No hay que adelantar acciones”: Catalino Zavala sobre negociaciones con colonos del Maclovio Rojas

Para llegar a este punto de su vida, declaró, pasó por situaciones donde dudaban de su capacidad por ser del sexo femenino y por comenzar su carrera a temprana edad, esto la impulsó a seguir adelante, pues lo tomo como un reto a superar las expectativas que los demás tenían de ella.

“Creen que los negocios o ser empresaria es un juego para nosotras, por lo que no le atribuyen importancias a lo que haces, a diferencia de si fueras un varón, por esa razón siempre tenemos que esforzarnos más y apoyarnos entre nosotras”, agregó.

Algunas de las participantes de la asociación son mujeres ingenieras y grandes empresarias, a las cuales les han quitado oportunidades por ser mujer, dijo, y a pesar de esto, se han propuesto metas a superar, lo que les ha generado grandes oportunidades de crecimiento, de donde han nacido negocios y proyectos.

Te puede interesar: Violencia de género podría erradicarse con nuevas masculinidades

“Pienso que es importante que entre nosotras nos impulsemos, la sororidad no es que porque seas mi amiga o de mi grupo te voy a apoyar, es ayudar y creer en la otra mujer, aunque no te conozca, es momento de cambiar la envidia por la colaboración entre mujeres”, dijo.