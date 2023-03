Mujer destacada: Bibiana Jiménez, coordinadora de UMAS

Tijuana, B.C.- A pesar del impacto emocional y lo delicado que es atender intentos de suicidio y decesos de menores, Bibiana Jiménez Ramírez, coordinadora de la Unidad Municipal de Apoyo Social (UMAS), lleva a cabo su labor con profesionalismo.

Como cabeza de la unidad que hace labor social y brinda atención psicológica, destacó, está a cargo de ocho elementos, entre ellos psicólogos y paramédicos que ofrecen un servicio a la ciudadanía las 24 horas del día.

Yo trabajaba en recursos humanos en una universidad, me hicieron la invitación para incorporarme como psicóloga, así entre como tropa, el primer día de guardia me dieron las instrucciones, y me dijeron que era intervención de crisis en campo, pensé que sería atender cosas sencillas, nunca imaginé que trataría con intentos de suicidio”, explicó.