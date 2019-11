Muestran en CETYS conocimiento en robótica de futuros ingenieros de BC

TIJUANA.- Más de 50 equipos provenientes de distintas escuelas de Tijuana, Tecate, Mexicali y San Luis Río Colorado se reunieron en la Plaza Cívica de CETYS Universidad campus Tijuana para demostrar su conocimiento en robótica y su capacidad para ser los futuros ingenieros de Baja California y de México.



El Grupo Estudiantil Sociedad de Robótica de CETYS traen esta competencia anual por tercera ocasión con una buena convocatoria y fomentando el desarrollo de prototipos que les permitan seguir con su preparación profesional.



“El objetivo del torneo es compartir con la comunidad estudiantil el desarrollo de la comunidad creadora de robots en la región, queremos ofrecer a los competidores un lugar destacado y conocido para que den a conocer este conocimiento y que los impulse a todos incluso a otras competencias internacionales y de prestigio”, mencionó Marcos Vázquez, miembro de la Sociedad de Robótica de CETYS.



Esto permite a los estudiantes integrar sus habilidades de innovación, diseño, desarrollo tecnológico en la creación de robots y que cumplan con las características de cada competencia.



Tenemos la capacidad, conocimiento y adquirimos los aprendizajes necesarios para ser mejores cosas, no todo es mejora mecánica, hay muchos trucos que irán aprendiendo como ser aerodinámicos para ayudar al diseño de los prototipos, y buscar mayor inversión de componentes o manejar un lenguaje de programación más sofisticado, reflexionó el estudiante de la Carrera de Ingeniería en Mecatrónica.



Cabe destacar que la Sociedad de Robótica ha participado en múltiples competencias a nivel Internacional, por lo que resaltan la necesidad de seguir fomentando esta clase de actividades que motiven al desarrollo de talento.

El Torneo de Robótica se realizó dentro de las actividades de la “Semana de Ingeniería”, donde también se desarrollan diversas actividades y conferencias de interés a los distintos estudiantes de ingeniería. Por ejemplo “Expectativas y realidades del clúster aeroespacial en Baja California”, “How to find your dream career in video games”, “La innovación como herramienta ingenieril” “Técnicas de manufactura para partes y componentes aeronáuticos”, además del Torneo de Planeadores, por Baja Vortex AeroDesign y la Feria de Ciencias por Quantum.