Moviliza a autoridades aumento de suicidios

TIJUANA.- De enero a septiembre de 2019 se han registrado el doble de suicidios en comparación del mismo periodo del año anterior.



De acuerdo a cifras de la Unidad Municipal de Apoyo Social (UMAS), la cual se encarga de atender a personas en crisis o con la intención de quitarse la vida, en el 2019 se reportan 22 suicidios consumados.



Dicha cifra representa el doble de los atendidos en 2018, con doce de enero a septiembre.

El coordinador de la Unidad Municipal de Apoyo Social, Adán Castillo, detalló que tan solo en los primeros 18 días de septiembre ya suman nueve suicidios consumados, a comparación de los dos ocurridos en todo el mes el año pasado.



A la cifra de muertes por suicidio se suman las atenciones a personas que han intentado quitarse la vida, las cuales ascienden a 90 en el año actual.



“Hemos podido llegar, dialogar con las personas y, de alguna forma u otra, orientarlos o canalizarlos, darles la mejor opción para su recuperación o proceso, ya sea por duelo o la crisis que tenga emocional”, añadió.



Tomarán medidas

El director de la Policía Municipal Mario Martínez Martínez manifestó que a raíz del aumento de los casos de intento y de suicidio, se tomarán medidas en contra de quienes inciten a las personas a quitarse la vida.



“Muchas veces, como lo que pasó en el hotel, gente de abajo la estaba incitando a que se arrojara y ahí también procede detener a las personas por falta administrativa”, informó.



El coordinador de UMAS invitó a los ciudadanos a permitir que las autoridades correspondientes realicen su labor para evitar más casos.



“Hay que dejar que los especialistas hagan su trabajo, que viene siendo el diálogo, entrar a hablar con la persona; a veces la misma gente pasa por el lugar y les gritan que se avienten”, mencionó.



Diferentes factores

El psicólogo Pedro Uriarte Molina explicó que existen diferentes factores que orillan a una persona a considerar quitarse la vida, sin tratarse únicamente de la depresión.



“Muchos de los suicidios están asociados a un estado de resignación que ya estuvo viviendo previo al suicidio; puede ser que se haya resignado a no trascender en el área familiar, a no resolver sus conflictos, no trascender en el área académica, a no tener un proyecto de vida, a no trascender en el área laboral, en el área social”, detalló.



Una persona con pensamientos suicidas, advirtió, da señales que los familiares o seres queridos pueden detectar para buscar ayuda.



“Ninguna expresión se puede minimizar o ignorar, si un familiar se empieza a aislar, si deja de alimentarse, no le importa su alineo personal, si deja de esforzarse en las diferentes actividades que tiene, podemos observar que hay un indicador de depresión”, apuntó.



En los casos en que se noten algunas señales, enfatizó el especialista, se debe acudir con un psiquiatra para que se defina el tratamiento correcto.



“A veces se toma la ruta equivocada, primero ir con el sicólogo y luego con el médico psiquiatra; aquí lo importante es que el médico pueda valorar que no haya un factor orgánico que esté ocasionando la depresión”, afirmó.