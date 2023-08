Mortalidad de Pymes de BC, mayor que en el resto del País: Experto

Tijuana, BC.- El nivel de mortalidad de las pequeñas y medianas empresas de Baja California es más bajo que el que se tiene contemplado a nivel nacional, director general del Centro de Competitividad de México, Juan Carlos Ostolaza Cortés.

Detalló que el organismo tiene detectado que en zonas fronterizas las posibilidades de que estos negocios logren prosperar son mayores en comparación a las que nacen en el interior de la República Mexicana.

El director general del Centro de Competitividad de México mencionó que 7 de cada 10 pequeñas y medianas empresas a nivel nacional no sobreviven los primeros 2 años de operación.

Ostolaza Cortés refirió que, de acuerdo a la Secretaría de Economía e Innovación, el nivel de mortalidad de esos establecimientos es de 6 de cada 10 que no consiguen superar ese periodo de tiempo en BC.

Las causas, explicó, se deben a la falta de acceso a la información, desconocimiento del beneficio que tienen de estar en la formalidad, rezago o no ser aplicables a obtener un crédito de financiamiento, por mencionar algunos.

La parte de no tener un plan de negocios y no tener presupuesto o no validar el producto o servicio con el mercado, así como cuánta demanda tiene, juegan un papel relevante en las causas de muerte de las empresas”, dijo Ostolaza Cortés.