Moreleja de la caída de Facebook: Diversificar redes de comunicación y tener una base de datos integral

Tijuana, B.C.- La caída de las redes sociales de Facebook, Inc. afecta, no solo en el ámbito social, también en el empresarial y laboral, con ello grandes pérdidas económicas a nivel global. Algunas enseñanzas que trajo la situación son: que no es bueno la monopolización de las mismas redes sociales, depender a una sola vía de comunicación y además es necesario tener una base de datos de tus contactos, usuarios o clientes de forma integral.

SI bien la afectación por el colapso de Facebook, Instagram y Wahtsapp va cambiando, al momento se calcula que la pérdida económica mundial es de 165 millones de dólares por hora, mientras que en México supera ya los 268 millones de pesos, según estimaciones de NetBlocks.org, que toma indicadores del Banco Mundial, la UIT, Eurostat. "Esto ocurre porque las empresas concentran la comunicación por los medios populares, Whatsapp principalmente", explicó el Mtro.Ubaldo Reyes Vázquez, Coordinador de la Licenciatura en Administración y Mercadotecnia de CETYS Universidad en Tijuana.

La enseñanza que deja la caída de las redes sociales de Facebook, Whatsapp, Instagram, incluso alternativas como Telegram, es que no puedes concentrar la comunicación por una sola vía y que afecta la monopolización de las mismas”, respondió el experto CETYS.

La caída masiva de las redes sociales de Facebook, Inc. ocurrió de día para el continente americano, sin embargo, esto ocurrió de noche para países de Europa, por lo que la situación se podría agravar para las empresas si no buscan la comunicación alternativa con las que ya cuenta.

El Mtro. Ubaldo Reyes acentuó que otra gran enseñanza de la situación, es que se debe tener una base de datos integral y respaldada, es decir, tener contacto con sus clientes, no solo por whatsapp o por la fanpage de facebook, es necesario un registro que incluya los correos electrónicos, se debe emplear el envío de mensajes de texto SMS para estas situaciones y tener una página propia actualizada, ya que el cliente va a buscar todas las medidas posibles de estar en comunicación, incluso las formas tradicionales.

“Tener una base de datos integral se convierte en el activo más importante para una empresa. Cuántas veces hemos guardado contactos por Whatsapp y ahora con la caída no podemos estar en contacto con ellos.Las personas deben tener una agenda completa y las empresas requieren el respaldo de una base de datos del cliente, ya sea excel o de forma tradicional en una agenda física, porque ahora mismo todos están abriendo sus correos y enviando SMS. Insisto, no podemos concentrar la comunicación en una sola vía con el cliente porque nos arriesgaremos”, mencionó el académico de CETYS en Tijuana.

Algunas alternativas que permitieron continuar la comunicación son Twitter, Telegram, aunque este presentó caídas por ser la principal alternativa, también gmail permitió la continuidad de la comunicación e intercambio de información por sus correos y salas de chat.

El creador de Facebook, Mark Zuckerberg compartió por Twitter sus disculpas por la situación que ha afectado a todos. ”Estamos experimentando problemas de red y los equipos están trabajando lo más rápido posible para depurar y restaurar lo más rápido posible”.