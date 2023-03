Misión cumplida: Maestra Lupita se jubila

Tijuana, B.C.-Después de más de 40 años de impartir clases en primaria, la maestra María Guadalupe López Loya gozará de su jubilación pero recordará a las cientos de generaciones de estudiantes que formó.

Por más de 20 años atendió los grupos de sexo grado de la primaria Mártires de Tacubaya, ubicada en la colonia Obrera.

“Misión cumplida”, expresó López Loya al recordar las diferencias de los alumnos de los años 80’, 90’ y 2000, quienes pasaron de usar cuadernos a usar dispositivos electrónicos.

Desde mi punto de vista los estudiantes de los 90 eran más dóciles, aceptaban con más agrado hacer lo que se les explicaba y era más fácil educarlos, eran más comprometidos. Los estudiantes de los 2000 siguen siendo buenos niños, sin embargo, están muy inmersos en la tecnología, no adquieren responsabilidades y lamentablemente le dan mal uso a la tecnología, pierden muy fácil el valor del respeto entre ellos”, apuntó.

La maestra dijo en su trayectoria también se adaptó al uso de los dispositivos electrónicos e internet y, sobre todo, mantenerse estricta aunque sus alumnos mostraran inquietos gozando de mayores libertades dentro y fuera del salón.

Olimpiada del Conocimiento

Recordó a José de Jesús, uno de sus estudiantes que apoyó en una Olimpiada del Conocimiento en Baja California, en la cual el premio mayor fue un viaje a la Ciudad de México y una convivencia con el entonces presidente Vicente Fox.

“Yo sentía que tenía todas sus esperanzas en mí, yo lo veía, él quería ganar y hacer ese viaje. Platiqué con él y su mamá sobre el gran compromiso que tendríamos los tres para estudiar muy duro. Lo recuerdo muy entregado y cumplido con todas las actividades escolares que le asignaba. Cuando finalmente nos enteramos que había quedado seleccionado sentí mucha alegría por él. Recuerdo todavía su carita de felicidad y sentí que no había fallado”, platicó la profe Lupita.

Lo último que supo de José de Jesús fue que cursaba ingeniería, a quien al igual que a sus ex alumnos, deseó que sean personas de bien.

Y cerrando con broche de oro su etapa como docente, confió en que mejorarán las condiciones laborales de sus colegas y de las próximas generaciones.

“Como profesionales de la educación merecemos un mejor salario, así no habría necesidad de un doble turno. Las condiciones laborales para nosotros no son las de un trabajador al servicio de la educación de manera profesional, creo que no estamos considerados dentro de la gama de profesionales que ganan un buen salario para vivir bien. Somos de los profesionales que nos llevamos trabajo a casa, todos los demás cierran las empresas, cierran las oficinas, cierran las fábricas y se van a descansar y nosotros todavía nos llevamos trabajo a casa”, apuntó la maestra ya jubilada.