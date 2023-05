Migrantes viven pesadilla del sueño americano

Tijuana, B.C.- En una pesadilla es en lo que se ha convertido el sueño americano para los migrantes que se encuentran varados entre los muros fronterizos que dividen a Tijuana México con Estados Unidos.

Se habla de al menos 100 personas entre niños, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad.

“Mi nombre es Amán, soy de Eritrea, África, llevo aquí seis días. Por ahora lo más difícil es estar seis días aquí, quiero cruzar el bordo, quiero llegar a Estados Unidos, naide se preocupa por nosotros, ese es el problema”, dijo Amán, un hombre de color que se cubria el rostro para no ser identificado y prefirio dar sólo un nombre.

¿Cómo llegaron? no lo saben explicar, de acuerdo con Enrique Lucero, director de Atención al Migrante en la ciudad de Tijuana, los migrantes son engañados por coyotes que prometen ayudarlos y los dejan a su suerte.

Estas personas cruzaron de manera irregular, el muro fronterizo, ya sea por un orificio o porque les prestaron alguna escalera. Estas imágenes han sido más recurrentes, han encontrado una vía fácil de ingresar. Seguramente son conducidos, guiados por algún grupo de traficantes de personas, se menciona que les han cobrado hasta 10 mil pesos solo por decirles por donde meterse a los muros”, explicó Enrique Lucero.

“Para cruzar yo pagué 250 dolares solo para cruzar aquí, yo viajo solo, mi familia se quedó en África, en mi país. La policía no nos ayuda, no nos dicen nada”, mencionó Amán.

Las nacionalidades son distintas

“Hemos visto nacionalidades nunca antes vistas en esta región, por ejemplo de Kazajistán, de Irlanda, Angola, y esto nos habla de que hay una red de trata de personas a nivel internacional”, señaló el director de Atención al Migrante.

“Me fui de mi país porque hay muchos problemas, tenemos un dictador en mi país, quiero ir a los Estados Unidos, no tenemos libertad en mi país”, recordó Amán.

Para sobrevivir estar días sin alimento ni bebida, han optado por gastar sus últimos pesos en pagar a las personas que viven en situación de calle a un lado del muro para que les compren víveres en una tienda.

“Necesitamos ayuda, queremos cruzar a los Estado Unidos, pero ellos no se preocupan, no tenemos comida, agua, días sin nada, dormimos en el suelo, es muy frío, es el gran problema de nosotros, alguien de aquí está muy enfermo. Mi sueño es ir a Estados Unidos, quiero juntar dinero y ayudar a mi familia, repararé mi vida, por eso me quiero ir”, reconoció.

Mientras tanto Enrique Lucero manifestó que podrían aumentar los grupos de migrantes atrapados en los muros después del 11 de mayo, cuando se eliminó el Título 42. Y más ahora Estados Unidos anunció la militarización de la frontera. Ante ello, el director de Atencion del Migrante advirtió que podrían existir grupos de migrantes que desafíen la seguridad como ocurrió con la caravana migrante de 2018 cuando cerraron la frontera.

“Esperen información oficial, sabemos que hay una fecha para el fin del título 42, no se adelanten hasta que no sea oficial. Ya hubo un intento de cruce en diciembre y no se dio, pero es importante que esperen las indicaciones que vayan a dar las autoridades migratorias de Estados Unidos de cómo se van a recibir estas solicitudes”, puntualizó Enrique Lucero.

“Si la gente de Tijuana nos quisiera ayudar trayendo comida, agua, algo estaríamos agradecidos, ese es mi mensaje para todos”, finalizó Amán.