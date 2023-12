Migrantes rusos también sufren la falta de cita de CBP One para ingresar a EU

Tijuana, B.C.- Los migrantes rusos que están en Tijuana también están desesperados por no conseguir una cita de CBP One para tramitar el asilo humanitario de Estados Unidos.

Es el caso de Pavel, de 36 años de edad, quien desde hace tres meses paga mil 200 dólares de renta por un espacio compartido con otros seis migrantes rusos y asiáticos, a la semana gasta aproximadamente 600 dólares en alimentos, ropa, más servicios, Internet, telefonía, que requiere en donde vive.

Contó que huyó de su país con los ahorros que generó en un empleo que tuvo en una compañía americana, pero teme que entres meses se quede sin dinero.

Pavel mencionó en Tijuana que los pocos trabajos que ha conseguido son a distancia, pero son difíciles de conservar porque el horario de Tijuana y Rusia son diferentes. Además los salarios en México son muy bajos.

“Podría soportar tres meses, porque los salarios en México no son buenos, a comparación de Rusia. En Rusia puedes hacer muchas cosas con cinco dólares, pero en México no, no puedes hacer nada”, expresó.

Por ello, Pavel teme que sus ahorros se acaben y que no consiga la cita de CBP One, lo que le ha afectado en su salud mental y física.

“Algunas personas me tranquilizan, mi madre me dice que regrese a Rusia, le digo que no porque es imposible, a otras personas les da igual dónde esté. Es imposible regresar a Rusia, si lo hago me arrestarán otra vez. Quiero estar en Estados Unidos por seguridad, creo que es un país democrático”, expresó.

Sistema de CBP One

De acuerdo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), mil 894 rusos fueron detenidos de enero a noviembre de este año por ingresar de manera ilegal a Estados Unidos por la garitas de Tijuana y Tecate. El reporte detalla que en noviembre fueron 267.

En ese sentido, Pavel consideró que el sistema de CBP One es injusto, pues mientras unos esperan el trámite, otros cruzan de manera irregular y se les permite permanecer en Estados Unidos por tiempo indefinido.

“No entiendo porqué lo hicieron, sé de mucha gente que cruzó el muro, nadó en kayaks, es un negocio peligroso, pero es difícil esperar la cita, por ejemplo, debes esperar cita de CBP One durante cuatro meses o cinco meses, eres detenido por tres meses o cuatro meses, casi todo el año, es un camino largo. Pero si cruzas de ilegal no te arrestan, puedes ir a Los Angeles, San Diego, a dónde quieras”, reprochó.