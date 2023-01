Migrantes desesperados por conseguir cita para asilo

Tijuana, B.C.- Migrantes, en su mayoría desplazados por la violencia en Guerrero y Jalisco, están desesperados por conseguir una cita para tramitar su asilo en Estados Unidos a través de la aplicación CBP One.

Ese el único medio que el gobierno habilitó para retomar los procesos migratorios, mismo que ya presenta saturación en lo que resta de este mes y febrero, pues en cada día se habilitan 200 citas. Las autoridades de la Dirección de Atención al Migrante en Tijuana esperan que en marzo nuevamente ofrezcan nuevamente las solicitudes.

Por ello, los connacionales desde ya acudieron al palacio municipal para recibir orientación sobre el uso de la aplicación, ya que el trámite debe realizarse en el celular de cada uno de los solicitantes.

El joven José, originario de Guerrero, expuso que lo más difícil de la APP es brindar la información personal y tomarse una fotografía en tiempo limitado y disponer del suficiente saldo o buena conexión a internet.

Comentó sentirse contra el tiempo debido a que al ser víctima de amenazas, junto con su esposa y dos hijos, corre el riesgo de que lo encuentren sus agresores mientras obtiene una cita en CBP One.

Permiso humanitario

“En la aplicación nos piden un código que no aparece, nos están ayudando a responder, pero ya estamos desesperados porque no me llega el código”, expresó el guerrerense, quien arribó a la ciudad hace dos días.

Quiero ir a Estados Unidos más que nada para que mis hijos tengan mejores oportunidades en la escuela y por la seguridad de ellos”, dijo.

Por su parte, Benito Rodríguez, originario de Jalisco, platicó que hace 15 días se enteró que deben iniciar el proceso del permiso humanitario de Estados Unidos a través de la aplicación digital, en la cual hasta ayer no consiguió cita.

Le aconsejaron ingresar todos los días a partir de las 7 horas para ‘cazarla’ y ser paciente para evitar cruzar a Norteamérica de manera ilegal.

“Desconocía que la aplicación estaba habilitada para los mexicanos, no es tan fácil de usarla y tampoco he conseguido cita, porque están agotadas”, dijo Rodríguez, quien abandonó su hogar porque donde rentaba fue ocupado por presuntos integrantes del crimen organizado.