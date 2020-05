Migrantes denuncian detenciones arbitrarias

Tijuana, BC.- El domingo 17 de mayo por la tarde siete personas en contexto de migración fueron detenidas en el Parque México, ubicado en Playas de Tijuana, por elementos de la Policía Municipal, ante una denuncia vecinal.

Dos migrantes más fueron arrestados ese día en la misma delegación pero en la zona Coronado; los nueve detenidos son habitantes del albergue Embajada Migrante, ubicado a un costado del faro de Playas de Tijuana.

REPORTE DE VECINOS

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, los elementos de la corporación solo atendieron el reporte de los vecinos al Parque México.

Sandra Vicencio, vecina del lugar, dijo que los detenidos ya estaban identificadas por residentes y la guardia vecinal por cometer robos y otros delitos. Además de ser quienes incendian botes de basura o terrenos baldíos.

“Son los que asaltan cuando bajas a la playa. Muchos de ellos los conocen por cámaras de seguridad, o porque son demasiado recurrentes en causar problemas”, aseveró.

Por su parte el delegado Municipal en Playas de Tijuana, Arón Pallares Aceves, reveló que la mañana del domingo recibieron una llamada de vecinos que reportaron a un grupo de personas utilizando las instalaciones del parque.

“Se platicó con ellos, obviamente se les invitó a retirarse del lugar. Desconozco cuál fue el motivo de la detención, si fueron tres horas seguramente muchos de ellos no tenían con qué identificarse, seguramente no estaban haciendo cosas apropiadas”, declaró.

MIGRANTES

Migrantes argumentaron que se encontraban en un momento de esparcimiento, después de trabajar.

“Estábamos sentados y llegó la policía, no estábamos haciendo nada cuando a todos nos llamó la atención el policía”, declaró Carlos de 24 años, originario de Sinaloa,

“Empezó a esposar a todos, nos dijo que no podíamos estar ahí. Ni siquiera dijo que desalojáramos, nos esposó y nos llevó”, añadió.

Aseveró que las autoridades no les dieron el motivo de la detención, y que no eran los únicos que estaban en el parque.

Lorenzo Millán Cárdenas, de 50 años, contó que no es la primera vez que han sufrido de acoso y violencia policial los habitantes de la Embajada Migrante.

“Nada más porque no llenamos las perspectivas, porque no tenemos la vestimenta para vernos como esas personas que llegaron a pasear, porque no tenemos el dinero, no podemos cruzar, no podemos trabajar”, reflexionó.

Romel Martínez, de 58 años y procedente de Honduras, relató que tres unidades de la SSPM lo detuvieron junto a su compañero Eduardo Núñez, cuando caminaban con rumbo al Soriana de plaza Coronado.

“De repente encontramos esas patrullas ahí y nos hicieron un registro, a ver si llevábamos algo como droga o cosas así”, contó.

No encontraron ninguna sustancia ilegal, mencionó, sin embargo los elementos lo golpearon para ponerlo contra la pared.

“Mi amigo le dijo que éramos del albergue, fue cuando los elementos se pusieron más agresivos”, agregó.

QUEJAS

El director del centro, Hugo Castro, denunció que las nueve detenciones se hicieron con violencia y de manera arbitraria ya que nunca se les comunicó el motivo de su detención.

“Los policías, al saber que eran migrantes del albergue, golpearon a dos de ellos. Un compañero tiene una hernia y al momento de pedir auxilio, fue golpeado con mayor fuerza”, declaró.

El activista comentó que han presentado quejas y denuncias por los arrestos ilegales, allanamiento de albergue y brutalidad policiaca ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Estatal, Sindicatura,Fiscalía Estatal y la Federal, sin algún resultado.

El secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, Miguel Ángel Mora Marrufo, informó que en el año van 17 quejas de migrantes por presuntas violaciones a sus derechos a Seguridad Jurídica, a la Igualdad, al Trato Digno y a la Protección de la Salud.

Subrayó que las autoridades más señaladas son la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, con nueve quejas; la Secretaría de Salud del Estado, con cuatro quejas; y el Ayuntamiento de Tijuana, con dos quejas.

Agregó que la tendencia se ha mantenido en aumento en los últimos cuatro años: en 2016 se contabilizaron 24, en 2017: 43, en 2018: 50 y durante 2019 se presentaron 53 quejas.