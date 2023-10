Migrantes deben pagar ‘cuota’ de hasta 50 mil pesos por salir de sus pueblos

Tijuana, B.C.- Migrantes deben pagar hasta 50 mil pesos al crimen organizado para que se les permita salir de sus pueblos de Guerrero y migrar hacia Estados Unidos.

Las víctimas comentaron que los generadores de violencia todo los días recorren las calles para pasar lista e identificar a los que huyeron.

En caso de que se nieguen a pagar esa cuota, sus familiares que se quedan en pueblo son víctimas de amenazas, desaparición y desalojados de sus hogares.

A María, nombre ficticio para proteger su identidad, le ‘perdonaron’ la cuota, pero los delincuentes tomaron como rehén a su madre. Uno de los agresores es su ex pareja de hace siete años, quien también mandó a golpear a su actual pareja.

Si nosotros no damos esa cuota le pueden quitar la casa a mi mamá, que es lo único que tenemos. Nosotros somos pobres, somos de escasos recursos y estoy huyendo por eso. Él me amenazó, me mandó una carta diciendo que me iba a mandar a matar a mí y a mi familia. No contamos con el gobierno porque mi cuñado fue a denunciar y lo mandaron a golpear”, expuso. El papá María recientemente fue desaparecido y teme que el crimen organizado cumpla con las amenazas, de ahí su urgencia de cruzar a Estados Unidos, en donde también desea salvaguardar la vida de sus hijos.