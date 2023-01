Migrante crea su propia salsa y es un éxito: “De este lado también hay sueños”

Tijuana, B.C.- Ser deportado nunca será fácil y más aún si dejas familia al otro lado, son miles las personas que intentan cruzar la frontera entre Tijuana y Estados Unidos pero muy pocos los que logran hacerlo. Esther Morales lo logró, pero solo por un tiempo, fue deportada y forzada a separarse de su hija desde pequeña.

Con el pasó del tiempo tras vivir de albergue en albergue en la ciudad de Tijuana logró juntar con mucho esfuerzo el dinero suficiente para poner su propio restaurante en la zona centro, donde fundó “comida calientita”, una asociación que busca llevar un plato caliente de comida a migrantes deportados. Hoy Esther orgullosa suma una meta más a su vida al lanzar al mercado su salsa roja picante “De este lado también hay sueños”.

Si ustedes compran esta salsa están ayudando a que llegue comida calientita a un albergue, ayudando a que el proyecto de comida calientita que funde hace seis años siga vivo. es una serie de trabajo que se hizo, lo logré y estoy muy contenta.

Morales compartió que lo más difícil de comenzar este proyecto fue no conocer nada sobre el tema, tocó muchas puertas hasta que la abogada Julia Muñoz se ofreció a ayudarla completamente gratis y así logró registrar su marca.

“La abogada que me ayudó no me cobró yo nada más pague lo que se tenía que pagar a la oficina de gobierno, Julia Muñoz es la abogada que lo hizo todo gratis", contó Esther Morales.

Ella es Esther Morales, activista, cocinera, migrante deportada, quien hoy suma una meta más cumplida a su vida, llegó a Tijuana sin nada, originaria de Oaxaca cruzó a Estados Unidos en busca del sueño americano, pero fue deportada y enviada a Tijuana, ciudad donde pudo lograr lo que siempre quisó.

"Se llama de este lado también hay sueños porque soy migrante deportada y porque al visitar albergues yo veo cosas muy dolorosas y quisiera que si la gente no puede llegar al sueño ya no arriesgue la vida y que se queden con este mensaje que vean que de esta lado también hay sueños, de este lado también se puede", explicó contenta.

El proceso de la salsa

Todo se hace dentro de ´La Antiguita restaurante de Esther Morales, ella se encarga de hacer la salsa desde cero, platicó que todo está hecho con chile de árbol, una parte de guisa con aceite y otra se tatema para después integrar los otros ingredientes que le dan un sabor único. Después dos mujeres que trabajan en el restaurante le ayudan a envasar y etiquetar el producto.

"Gaba Cortes, una gran amiga es quien me ayudó con el logotipo, el diseño, ella me tomó la foto de la etiqueta y estoy muy agradecida por tanto", reconoció al mostrar la etiqueta, la cual lleva su foto.

Por ahora la salsa solo la están vendiendo en “la antigua” restaurante de Esther y en él la tortillería la mexicana, pero el plan es poder distribuirla a tiendas grandes, y lo mejor es que comprando una salsa contribuyes a que Esther continúe con su labor de activista ayudando a otros migrantes con comida calientita.

"Es muy rica la salsa, esperamos que Esther siga con ese ímpetu de hacer cosas buenas y a los que vengan a esta tortillería con mucho gusto los atendemos para que prueben la salsa", mencionó Juan Zamora, quien atiende en tortilleria La Mexicana.

"Ayudenme comprando la salsa para poder conseguir los fondos necesarios para continuar ayudando, gracias”, finalizó Esther.

¿Donde?

Ubicación: C. Salvador Díaz Mirón 4ta. 8448, Zona Centro, 22000 Tijuana, B.C.

Redes sociales:

Facebook: Morales Guzman Esther

Facebook: Comida Calientita