Mi mundo azul, un restaurante muy especial en Tijuana

Tijuana, BC.- Mi Mundo Azul es un restaurante atendido por jóvenes de entre 17 y 30 años, con Trastorno del Espectro Autista (TEA), que se ubica la colonia El Mirador de Tijuana.

El lugar da servicio al público los días jueves en un horario de 8:30 a 11:30 horas.

Paola, Ricardo, Alí, David, Citlali, Celina, Christopher, Iram, Ángel, Misael y 6 personas más son las que se encargan del servicio al cliente, trabajan como meseros, limpian la mesa, la acomodan, toman el pedido, entregan los platillos y llevan la cuenta.

De esta manera, los jóvenes aprenden a integrarse de una mejor forma a la sociedad y los más chicos de la fundación Pro Autismo se enseñan a socializar y relacionarse con contextos como restaurantes o establecimientos de comida.

Lilia María Vallejo Ruiz, directora del Centro Interdisciplinario de Atención al Autismo, informó que cuentan con un total de 65 pacientes entre niños y adultos, desde los 3 hasta los 35 años de edad.

“El restaurante surge de una idea, como taller de aprendizaje para los muchachos; para los que ya están adultos y para los niños porque este restaurante funciona dos días: El martes, solo para la escuela y el jueves está abierto al público”, comentó.

El martes es para los alumnos más pequeños, agregó que estos van a desayunar al restaurante y aprenden a comportarse dentro de un lugar con estas características, ya que para la mayoría de los padres es difícil salir con ellos porque hacen berrinche, no quieren comer o salen corriendo.

“A los padres se les dificulta esta parte y de ahí nació la idea, de esa necesidad de ayudar a los papás para enseñarles a los niños cómo comer adecuadamente en un restaurante por un lado y por otro lado a los adultos ayudarles con esta nueva actividad de ‘meserear’ y servir”, explicó.

Vallejo Ruiz aseguró que para los jóvenes y niños de la asociación, el restaurante es un taller de aprendizaje, que inició en junio del año pasado como programa piloto y en septiembre del 2019, se hizo oficial el taller.

“Los niños pequeños tienen que aprender cómo comportarse en un restaurante, con algunos niños el objetivo era que permanecieran sentados, con otros que comieran algo que no acostumbran comer y que aprendan a utilizar los cubiertos” , destacó.

Los grandes hacen la labor de acuerdo a su habilidad o a su grado de autismo; algunos solo sirven el plato o te lo recogen y otros, los que tiene más habilidades, son los que te toman la orden.

La directora del centro denunció la falta de servicios para los niños y jóvenes con autismo en la ciudad ya que no hay protocolos para que puedan asistir a las escuelas a talleres, o simplemente integrarse a la sociedad.

“Nosotros hacemos esto porque queremos que los alumnos que tenemos ahorita prendan ser más sociales porque no pueden entrar a un ambiente normal sin saber cómo deben comportarse en ciertos contextos”, lamentó.

Destacó que por las características que tienen las personas con el TEA se les hace muy difícil socializar, ya que no entienden bien los códigos sociales o el significado de las cosas.

Paola es maestra del grupo de ocho chicos con autismo que atienden el restaurante Mi Mundo Azul, donde en dos grupos se dividen los 16 alumnos que son parte de este taller.

"Uno de los retos que tienen los chicos es la paciencia, porque tienen que esperar, pero ahora ya están más calmados, antes caminaban por todos; otro es la atención en cuanto a lo que el cliente les pide, antes los teníamos que acompañar a la hora que tomaban el pedido pero ahora ya ellos pueden ir solos a tomar la orden”, contó.

También aseveró que ha visto el cambio del antes y después del restaurante en los jóvenes.

“Hemos visto cómo hasta la forma de cómo se comunican con los demás y cómo interactúan con los demás ha mejorado, esto se ha ido trabajando poco a poco”, concluyó.

En el restaurante, medio del bullicio de los comensales se escuchan los trastes, los meseros especiales gritando al personal de la cocina “¡un café, otro jugo!”; llevan la comida a la mesa, acomodan los manteles y regresan por más platos con comida.

Parecen disfrutar lo que hacen y así lo externaron Paola y Ricardo; dos jóvenes de 20 años que aseguran ser muy felices con su trabajo de meseros.

"Entregar los platillos es lo que más me gusta, me gusta atender, me gusta estar aquí con mis amigos", expresó Paola.

Por otro lado Ricardo señaló que a él le va muy bien en su trabajo y le echa muchas ganas, además de que la maestra Paola, lo apoya durante la labor.

"A mí me va bien en la escuela, trabajo aquí con la Paola, ella me ayuda en lo que hago y a lo que hago le echo muchas ganas. Lo que más me gusta es atender y llevar los platos, los cafés, la comida; me divierto mucho aquí, me siento feliz", contó.

El jefe de cocineros del restaurante autista Jesús Huerta destacó que la dinámica de trabajo con los meseros especiales es algo nuevo para él ya que en toda su vida no había experimentado algo así.

“Ellos se encargan de trabajar en las mesas, de meseros y tomar la orden mientras nosotros cocinamos, es algo nuevo para nosotros. No se había hecho antes en Tijuana”, platicó.

En la cocina trabajan tres personas, preparan desde huevos estrellados y chilaquiles hasta hot cakes y avena; jugo, café, té y fruta picada, todo esto por el monto de 90 pesos; recurso que se genera es para financiar el mantenimiento de programas para la capacitación del trabajo de personas con TEA.

Fotos: Gustavo Suárez

Lucy Rubí, una comensal de Mi Mundo Azul, subrayó la importancia de trabajar con personas con autismo y enseñarlas a poder relacionarse.

“Me parece fabuloso, porque yo he tenido la experiencia de convivir con niños autistas en el taller de artes plásticas de la UABC, esto es muy importante para ellos, el poder relacionarse se les dificulta y que los tengan aquí me parece muy bueno”, opinó.

Por otra parte la activista tijuanense Lourdes Lizardi hizo hincapié en la inclusión que se le da a los jóvenes con este trastorno.

“Me parece súper bien, tienen un precio justo y la comida es muy nutritiva; lo mejor es que se les está incluyendo, me parece magnífico el esfuerzo de la asociación civil Pro Autismo”, recomendó.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que uno de cada 160 niños tiene un Trastorno del Espectro Autista; además de que este trastorno comienza en la infancia y tiende a persistir hasta la adolescencia y la edad adulta.

Especificó que aunque algunas personas con TEA pueden vivir de manera independiente, hay otras con discapacidades graves que necesitan constante atención y apoyo durante toda su vida.

Además, la OMS detalló que las intervenciones sicosociales basadas en evidencias, como la terapia conductual y los programas de capacitación para los padres, pueden reducir las dificultades de comunicación y comportamiento social, y tener un impacto positivo en el bienestar y la calidad de vida de las personas con TEA y de sus cuidadores.

Por esto las intervenciones dirigidas a las personas con TEA deben acompañarse de medidas más generales que hagan que los entornos físicos, sociales y actitudinales sean más accesibles, inclusivos y compasivos.

“Las personas con TEA sufren estigmatización, discriminación y violaciones de los derechos humanos. Su acceso a los servicios y al apoyo es insuficiente a nivel mundial”, denunció la OMS.