Mexicanos hacen Fashion Film con Inteligencia Artificial y concursan en Francia 

Tijuana BC.- En la constante búsqueda de la innovación y la creatividad en el mundo de la moda y el entretenimiento, un nuevo fenómeno está tomando el centro de atención.

Los Fashion Films generados por Inteligencia Artificial, un matrimonio mexicano decidió crear el suyo y ahora están nominados en el festival de cine de moda de Berlín 2023 que se llevará a cabo en Francia.

Queríamos filmar en un inicio en 'La Casa del Diablo', que está yendo al Valle de Guadalupe, yo como productora moví cielo, mar y tierra para conseguirla, hablé con los dueños, pero no se dio la oportunidad de poder filmar ahí. Por lo que buscamos otras oportunidades de como poder hacer este film sin depender de nadie y entonces aquí nació la Inteligencia Artificial... Entonces juntando la creatividad de Hector, comenzó a imaginar en su cabeza, porque él tiene mundos imaginarios en su cabeza y empezó a imaginar y a crear un guión y me dijo que en Parìs acababa una categoría de inteligencia artificial y decidimos mandar el trabajo”

Explicó Fernanda Caballero, productora de Stellory films & media.

Se postulan

Héctor Torres, esposo de Fernanda y director del film buscó las bases y se postularon, razón por la que se sienten orgullosos, pues menciona que aprendió sobre IA hace apenas seis meses.

“El año pasado nos nominaron como mejor director con Surrender, y ahora nos nominaron con Best Fashion Animation, y esto me da muchísimo gusto porque nos habla del amplio abanico de de incidencia que tenemos, y no solo como director o director tradicional, sino ahora en una vertiente que es totalmente habían sido inexploradas por nosotros”, expresó Héctor Torres, Director Stellory films & media.

“Es en ese camino donde empiezas a ver obstáculos que no nos permitieron grabar donde queríamos, y se nos cerraron varias puertas, y miramos la solución en la Inteligencia Artificial, nosotros tenemos estas herramientas integradas, trabajamos con algunas cosas para nuestros clientes, creamos avatars, voces, etc, pero no de esta manera. Entonces comencé a desarrollar el guión y a meterme en varias herramientas, hasta que dije ´wow esto está increíble´ y funcionó, logramos hacer un fashion film de 23 y 24 minutos”, agregó.

Obras audiovisuales

Estas obras audiovisuales, dirigidas por algoritmos y respaldadas por la tecnología más avanzada, están redefiniendo no solo la forma en que percibimos la moda, sino también el proceso mismo de creación artística. La Inteligencia Artificial ha desafiado los límites de la creatividad y se ha convertido en una fuerza revolucionaria en la industria.

“El nombre del festival es A Shaded View On Fashion Film, es un festival de cine y de moda, un festival más como de culto y el haber creado este cortometraje donde yo apenas aprendí a utilizar hace seis meses y que llegue a competir a nivel mundial, porque en este festival compites a nivel mundial donde muchas personas meten sus cortometrajes y llegar a competir a este nivel de exigencia, me parece fabuloso”, dijo entusiasmado Héctor.

“A mi se me hace impactante, extraordinario, algo wow, la Inteligencia Artificial y creo que como seres humanos tenemos miedo a lo desconocido y creo que es importante que los jóvenes, los adultos y todos tengamos más apertura mental a lo nuevo y que nos abramos pasos en el mundo”, finalizó Fernanda Caballero.

Mandan mensaje

Fernando y Hector, mandan un fuerte mensaje a la población sobre los beneficios de utilizar las nuevas tecnologías.

Aquí puedes ver el tráiler oficial del fashion film y conocer más del trabajo y el festival:

Redes sociales:

Instagram de Fernanda: @ferliztorres

Instagram de Héctor: @iamstellorian

InstagramStellory films & media: stellory_media1