Médico que venció al Covid-19 regresará para tratar de salvar vidas

Tijuana, BC.-“Hace dos semanas después de un par de días de manifestaciones clínicas salí positivo a SARS-CoV-2 el virus que causa Covid-19” fueron las palabras del doctor Clemente Zúñiga tras pasar por una dolorosa recuperaciֶón en la que incluso estuvo hospitalizado por siete días a raíz de la enfermedad.

Tuvo fiebre, tos seca, cuerpo cortado, dificultad para respirar y otros síntomas, pero aún así regresará al Hospital General de Tijuana porque dice es su vocación. Después de 16 días por protocolo únicamente está a la espera de una segunda prueba negativa para poder volver.

Es muy sencillo, porque se necesita, tenemos una urgencia impresionante de personal que pueda atender a este tipo de pacientes, veo a mis compañeros en el Hospital General cansados, algunos enfermando, son gente con las que has compartido muchos años de experiencias y no los puedes dejar solos” declaró.

El doctor incluso ha sido Director del Hospital General de Tijuana, pero su recuperación fue en el Hospital Ángeles del sector privado donde también atiende a pacientes, aunque él mismo explicó esta decisión.

“Yo tengo un seguro de gastos médicos mayores que me permite hacerlo ahí, pero no sólo por eso, yo sabía que me podía ir al Hospital General e iba a tener una atención de primera, pero también sé que iba a estar tomando recursos de alguna persona que no tiene la posibilidad de pagar un seguro de gastos médicos mayores” mencionó.

La situación en los hospitales del sector público en los próximos días y semanas será difícil y por ello este profesionista de la salud ansía regresar. Clemente Zúñiga aprovechó para externar un mensaje a la población y pidió hoy más que nunca la unión y solidaridad.

“Ahora es cuando la sociedad y la comunidad médica nos tenemos que unir y dar una respuesta, se puede de varias formas, por ejemplo a través del patronato del Hospital General en su página de facebook o también acercándose directamente al departamento de medicina interna” añadió.

El doctor Clemente Zúñiga es tan sólo uno de los muchos trabajadores del sector salud que están y seguirán haciendo frente a la contingencia, como verdaderos héroes en nuestra región.