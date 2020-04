‘Me he mantenido totalmente aislado’

Tijuana, BC.-Pese a las precauciones que tomó ante la pandemia, Alan David el miércoles fue diagnosticado con Covid-19; actualmente se encuentra aislado de su familia.

El joven de 27 años de edad que trabaja en Estados Unidos y vive en Tijuana comentó que desde el 11 de marzo comenzó con síntomas comunes de un resfriado.

Pero la noche del domingo tuvo fiebre, para el lunes le costaba trabajo respirar y perdió los sentidos del olfato y el gusto.

Decidió realizarse la prueba en el vecino país, donde estuvo un día hospitalizado y le confirmaron ser portador del virus.

Al no padecer algún problema de salud grave como diabetes o hipertensión, le dijeron que se aislara en su hogar durante catorce días.

“Solamente me dieron medicamento para la tos y la fiebre, si presentaba cualquier otra complicación que regresara y me internara”, apuntó.

“Me tomaron las radiografías y no salía tan grave y no tengo una enfermedad en mi historial que complique mi salud”, agregó.

A raíz de esta situación, el joven se encuentra en un cuarto separado de su esposa y sus dos hijos, un niño de 9 años y una bebé de siete meses.

“Tomé la iniciativa yo antes de haberme checado y saber que era positivo. Igual uso otro baño, tengo mi propio plato para comer, traigo todo el día una máscara y guantes, me mantengo encerrado en el cuarto”, manifestó.

Señaló que su esposa le está ayudando mucho al desinfectar constantemente su hogar para evitar algún contagio, especialmente con sus hijos.

“Mi vida tomó un giro drástico porque a pesar de mi edad y mi buen estado de salud, no he sabido por dónde me llegó a pegar esto, lo pude haber agarrado en cualquier lugar y le recomiendo a la población que le haga caso a los expertos de la salud”, expresó Alan.

David pidió a la ciudadanía cuidarse porque los síntomas fácilmente pueden confundirse con alguna otra enfermedad como la influenza, porque a pesar de que él salía de su casa a trabajar con tapabocas, se contagió.