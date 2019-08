Me aterra salir de mi casa

Historia del padecimiento

Carolina tiene 49 años de edad, llega al Hospital de Salud Mental de Tijuana A.C. visiblemente tensa. Abraza discretamente su bolso mientras camina cuando se dirige al consultorio. Al sentarse era tanta su tensión, que puso su bolso sobre su regazo, abrazándolo se sienta casi al borde del sillón y se nota que no está cómoda. Comienza a compartir que desde hacía tiempo tiene problemas, pero notó que estos no se iban y seguía empeorando. Comenta que desde niña era “nerviosita” y algo temerosa. Actualmente esos rasgos se convirtieron en unos problemas inmanejables.

Carolina sufría de tensión muscular, mucha preocupación, tenía dolores en el pecho que la asustaban. Decía que cuando pensaba en la muerte, se mortificaba. Al querer conciliar el sueño, su mente no paraba de pensar, como un tren sin freno. Ya no podía más. Sabía que no había peligros afuera, sin embargo le atacaba la angustia al salir a su patio. Una vez intentó alcanzar la banqueta, pero tuvo lo que ella sintió como un ataque de pánico. Triste, pensó que este era ya su destino: Depender de otros para procurar alimentos y agua, porque ella, aunque quería, simplemente no podía ya salir de casa. La sola idea le causaba angustia. Carolina era ama de casa y sus hijos ya vivían aparte. Siempre se consideró hogareña y trabajadora. La ansiedad, sin embargo, le había robado su libertad y autoconfianza de salir, trabajar, visitar a sus seres queridos y realizar compras e ir a su iglesia, donde veía a una parte importante de sus amigas.

Durante la primera consulta se exploró la situación de Carolina a fondo, lo que ella deseaba y esperaba del tratamiento. Ella ya había comenzado recientemente a tomar medicamento para la ansiedad de parte de su siquiatra y expresaba que temía depender de ese medicamento toda la vida. Durante sus sesiones de sicoterapia, Carolina tuvo muchos aprendizajes y avances. Entre los más importantes fue descubrir que ella podía tener control sobre sus síntomas, incluso, evitar episodios de ansiedad aguda. Aprendió que la mente en muchas ocasiones le provocaba sus episodios de ansiedad, pues su mente tenía un estilo de centrarse en peligros y riesgos. Durante las sesiones la paciente aprendió técnicas efectivas de relajación y sicológicas. Carolina se dio cuenta que podía salir a la tienda sola y ya no temer pisar la banqueta. Esto le dio confianza y seguridad. Llegó al punto de visitar el Hospital sola, en transporte público, caminar y disfrutar del paseo. A su ritmo y tiempo. La ansiedad de Carolina disminuyó en gran medida cuando cambió su tendencia ansiosa por un pensamiento que, para ella, fue transformador: “Ahora cuando noto que me estoy apurando, me detengo y me digo a mí misma: ‘El tiempo es mío’”.

Análisis del caso

Dentro de sus sesiones, los pacientes con trastornos de ansiedad como la ansiedad generalizada, trastornos de pánico y otros, aprenden que sus reacciones de ansiedad son manejables y con el tiempo, los patrones mentales disparadores de la ansiedad desaparecen. Al transformarse la mente, el cuerpo también puede tener cambios positivos, por ello, al tiempo, Carolina ya no requirió de ansiolíticos, pues ambos tratamientos, el siquiátrico y el sicológico, rindieron buenos resultados. El trabajo de los pacientes, como Carolina, son testimonios de cómo nuestra constancia y apego a un tratamiento profesional, puede rendir frutos que son tan beneficiosos para nuestra salud.

Carolina terminó su sicoterapia, se le dio de alta, y con ella superó la ansiedad y al mismo tiempo, ganó con tener más herramientas de vida proporcionadas por llevar un proceso personal sicoterapéutico.

Si Usted padece ansiedad, sepa que es un problema perfectamente manejable. No es una sentencia. Ud. puede superarlo con ayuda profesional.

* Estos casos están basados en historias reales, pero los nombres y datos personales han sido modificados, la intención es apoyar a aquellas personas que se identifiquen con ellos.

** “Esta publicación se encuentra registrada con el nombre Expediente Psiquiátrico: Casos Clínicos Psiquiátricos del Hospital de Salud Mental de Tijuana, bajo el número 04-2017022311275200”

El presente artículo fue escrito por la sicóloga clínica Violeta Gómez, quien está adscrita al área de Consulta Externa del Hospital de Salud Mental de Tijuana A.C.