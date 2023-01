Maskeratt busca boleto para festival en Alemania

Tijuana, BC.- Maskeratt se encuentra lista para la guerra de bandas que se llevará a cabo este próximo 17 de febrero en Brick By Brick San Diego, donde la mejor banda buscará su boleto para participar en el famoso festival en Alemania Wacken Open Air en agosto del 2023.

El evento tendrá cuatro eliminatorias una por mes, siendo en mayo la gran final, Maskeratt enfrentará una batalla llena de metal con bandas como Parasitic, Existense, Fadrait, Drilbit, The Oathbreakers, Gravity Grave, donde el campo de batalla del Brick By Brick arderá con el talento metalero de las agrupaciones participantes.

Seleccionados, nada fácil fue para Maskeratt fue ser escogida entre varias solicitudes de bandas luego de mandar su disco que gustó a los representantes del evento y viendo un buen futuro musical y pasar todos los requisitos fue elegido para participar este Wacken Metal Battle USA 2023.

Maskeratt fue formada en 2018 en Tijuana y a través de su metal sinfónico que embruja a sus seguidores sinfónicos con melodías que los llevará a otra época en la que narran sucesos históricos o fantásticos. En su discografía cuentan con un disco lanzado el 22 de octubre del 2022 llamado "Unreality”.

Foto: Cortesía

Lo que viene

Maskeratt se encuentra ya grabando piezas para su próxima producción que será su segundo disco de estudio ya también prepa rándose para viajar Europa para tocar en Bélgica y Holanda este verano.

Integrantes

Elena Chinchillas (Voz)

Charly Days (Batería)

Carlos García (Guitarra Rítmica)

Erik Owens (Bajo)

Pamm La’Vazquez (Guitarra Líder)

Unreality

1. Unreality

2. Drama

3. Close my eyes

4. Help me out

5. Sandcastle

6. Don’t Ask

7. Only time

8. Let you know