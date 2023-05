Más de mil NNA fueron repatriados de EU a TJ y Mexicali

Tijuana, B.C.- Mil 65 niñas, niños y adolescentes (NNA) menores de 17 años no acompañados fueron retornados a Tijuana y Mexicali de Estados Unidos en el primer trimestre de este año, de acuerdo a la Unidad Política Migratoria.

Se precisa que 898 salieron de ese país por la Garita de El Chaparral en Tijuana; y 167 por Mexicali sin el acompañamiento de un adulto.

Al respecto, la coordinadora de Casa Ymca en Tijuana, Valeria Ruiz, informó que el albergue estará preparado para recibir a más NNA repatriados, pero ahora bajo el Título 8 y a los NNA del Sur de México que llegan a las fronteras con la intención de cruzar a la Unión Americana.

Detalló que esta última es constante debido a que huyen de sus comunidades porque temen ser reclutados por el crimen organizado o sufren violencia familiar.

Ruiz explicó que los NNA son enviados a las fronteras de Estados Unidos prometiéndoles que les darán el asilo humanitario.

No hay puertas abiertas para que las personas puedan solicitar asilo en los Estados Unidos, básicamente todos tienen que acercarse a los albergues y seguir los procedimientos de la app (CBP One), organismos internacionales. En cuanto a los menores no acompañados es vital que el DIF colabore para ser acompañados a la frontera en un momento determinado”, declaró.