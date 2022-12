Más de 90 mil mexicanos han sido expulsados de EU con Título 42

Tijuana, B.C.- De acuerdo a Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), 90 mil 320 mexicanos fueron detenidos al intentar cruzar de manera irregular a esa nación a través de las fronteras del sur de San Diego.

Los detenidos fueron devueltos entre enero y octubre de este año al territorio mexicano bajo el Título 42, el cual les impide solicitar el asilo humanitario.

Fernanda fue deportada de manera inmediata al saltar el muro fronterizo por la colonia Nido de las Águilas en Tijuana con la guía de un traficante de personas.

Nuevos intentos de cruce

Sin embargo, fue detenida por los agentes de la patrulla fronteriza la madrugada del martes y a las 10 horas nuevamente estaba en Tijuana, cerca de la garita de El Chaparral.

“Ahorita no sé si intentarlo o no porque es un poco complicado. No me dio miedo, porque en la noche me iban cuidando, pero sé que no es fácil”, expresó Fernanda, originaria de Michoacán y quien pretendía reencontrarse con sus familiares en la Unión Americana.

El director municipal de Atención al Migrante, Enrique Lucero Vázquez, advirtió que la vigencia del Título 42, que desaparecería hoy, provoca que los migrantes, sin importar las nacionalidades, sigan arriesgando su vida para conseguir el ‘sueño americano’.

Recordó que el título fue implementado por el ex presidente Donald Trump al inicio de la pandemia como una medida para evitar los contagios de Covid-19 en su nación, pero que actualmente el presidente Joe Biden lucha por erradicarla.

Vamos a seguir viendo escenas de migrantes intentando brincar el muro, intentando nadar por el mar, por estos cruces clandestinos”, alertó Lucero Vázquez.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos informó que el Título 42 seguirá vigente en este momento y las personas que intenten ingresar en Estados Unidos ilegalmente seguirán siendo expulsadas a México.

“Continuaremos con nuestros preparativos para gestionar la frontera de manera segura, ordenada y humana cuando se levante la orden sanitaria conforme al Título 42. Exhortamos al Congreso a usar este tiempo para asignar los fondos que hemos solicitado para la seguridad y la gestión en las fronteras y a dar curso a las medidas integrales relativas a inmigración que propuso el presidente Biden en su primer día de gobierno”, se lee en el comunicado.