Más de 60 mil mexicanos han sido detenidos por intentar cruzar sin documentos a EU

Tijuana, B.C.- De acuerdo a Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) 66 mil 882 migrantes mexicanos fueron detenidos por intentar cruzar de manera irregular a Estados Unidos por el sector sur de San Diego.

La cifra corresponde al periodo comprendido de octubre 2022 a julio de 2023; en lo que va de este año, marzo es el mes con más connacionales asegurados al contabilizar 8 mil 58.

Al respecto, el director de Atención al Migrante en Tijuana, Enrique Lucero Vázquez, dijo que los migrantes mexicanos, a comparación de otras nacionalidades, son quienes son más deportados al territorio nacional por intentar cruzar sin documentación a la Unión Americana.

CBP One

“Es la más segura que va a ser expulsada bajo el Título 8 y con castigo de cinco años y los va a inhabilitar por cualquier vía legal, inclusive con CBP One. Una vez que les aplican el Título 8 ya no podrán aplicar al CBP One, aunque les salga la cita, cuando se presenten los van a regresar”, advirtió.

El director aseguró que en Tijuana hay 14 mil personas migrantes de diferentes nacionalidades que buscan el asilo humanitario, el cual solo pueden solicitar a través de la aplicación digital de CBP One, aunque sea tardado.

El que se desespera pierde, porque el que se desespera se lanza al muro y no califica en ese momento al asilo o lo van a regresar con un castigo de cinco años y no va a poder aplicar al CBP One", reiteró.

Lucero Vázquez espera que a partir del 14 de septiembre de este año el trámite del asilo sea más ágil, ya que las autoridades norteamericanas estarán ofreciendo 400 citas diarias.