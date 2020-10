Más de 200 salieron a buscar a Danna

Tijuana.- Este sábado se llevó a cabo la búsqueda masiva de la joven Danna Sugey Salgado, mujer de 20 años que desapareció el 30 de marzo en el fraccionamiento K-Casas en Tijuana.

Tras encontrarse sus pertenencias el día lunes, los familiares de Danna en conjunto con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de Baja California realizaron un llamado por redes sociales a la comunidad para unirse a una búsqueda que llamaron “Búsqueda Masiva”, encontrando un importante eco.

Este sábado se vivió un hecho histórico en TIjuana pues nunca antes se habían juntado más de 200 para buscar a una sola persona, entre familia, amigos, colectivos de búsqueda y desconocidos, gente que sin conocer a Danna se sumó a su búsqueda, muchos con materiales como palas, picos, otros con comida y bebida.

La madre de Danna, Sugey Salgado, comenzó la búsqueda diciendo unas palabras por megáfono “Hija te vamos a encontrar, en sueños me dices donde estás y sé que estás viva, hoy no me voy sin saber de ti, una pista o algo, si me escuchas, te amamos y todos te queremos de vuelta, no nos rendimos, por mi nieto que es tu hijo”.

Primero buscaron en un cerro a espaldas de casas Homex donde lamentablemente no hubo hallazgos de algo nuevo, después recorrieron los alrededores de donde se encontraron las pertenencias de Danna pero tampoco hubo indicios de algo más.

Prosiguieron a los edificios de Homex al fondo, edificios aparentemente en abandono pero con personas habitándolos, a donde Sugey Salgado ingresó junto con miembros del ejército.

El padre de Danna con un megáfono gritaba: “Danna si nos escuchas te estamos buscando, no nos rendimos ni nos rendiremos, apiádense de nosotros, perder a un hijo no es perder un zapato” entre otras cosas. Mientras tanto a unos metros el señor Eddy Carrillo, presidente del colectivo “todos somos Erick Carrillo” buscaba pistas con miembros de colectivos.

Aproximadamente a las 14:30 horas hubo una búsqueda positiva, se encontraron restos humanos calcinados, aparentemente del sexo masculino, de acuerdo con declaraciones del señor Eddy dijo que anteriormente habían realizado una búsqueda en el mismo lugar sin éxito, por lo que el cuerpo no tiene mucho tiempo ahí.

Solicitó a las autoridades a no solo sacar el cuerpo, sino también a excavar el lugar ya que se piensa que puede haber más de un cuerpo.

Sobre Danna, hasta el momento no hubo resultados, pero dijeron que la búsqueda no para, seguirá.