Mariachis y grupos norteños de Plaza Santa Cecilia luchan por subsistir

Tijuana, BC.- Los grupos musicales han sabido arreglárselas para ofrecer sus servicios en la Zona Centro de Tijuana, comentó el coordinador de la Asociación de Grupos Musicales Norteños de la Plaza Santa Cecilia, Ascensión Ochoa Soto.

Platicó que en promedio hay 3 o 4 personas en restaurantes y comercios que los contratan para tocar alguna canción, donde añadió que ha habido ocasiones en las que un solo cliente pide hasta 2 horas de música.

“Nos visita mucha gente extranjera, asiática y estadounidense, ha bajado un poco, pero nosotros seguimos presentándonos en la plaza, en Zona Centro, también hemos ido hasta Playas de Tijuana”, compartió.

El coordinador de la asociación señaló que ni la crisis económica ni la percepción de inseguridad en Tijuana no han evitado que las agrupaciones estén dispuestas a trabajar día a día para recibir cálidamente a los turistas y ciudadanos locales.

“La verdad es que si ha sido complicado, una parte de los músicos tiene otra fuente de ingreso para subsistir, yo mismo incluso me dediqué hace tiempo al sector inmobiliario y de bienes raíces”, contó Ochoa Soto.

Explicó que la organización está integrada en Plaza Santa Cecilia por 15 grupos vigentes conformados, en total, por más de 80 elementos, entre las que destacan las bandas sinaloenses y de mariachis.

“Sí logramos reunir para nuestros gastos como la comida y la vestimenta, pero hay otros extra como los servicios de salud y transporte que hacen necesario saber administrarse financieramente”, subrayó.

Con 13 años dedicándose a la música, Martha Alicia Campos Carrillo comentó que su jornada empieza desde las 11:00 horas para practicar con el resto de su mariachi y llegar inspirados a los comercios o restaurantes cercanos.

“Yo soy de la ‘antigüita’ de llegar a la brava y tocar, la música que más me piden es de Jenni Rivera, Paquita la del Barrio, Rocío Dúrcal, Yuridia, de Luis Miguel y de José José, por decir algunos”, mencionó.

Campos Carrillo resaltó que no es de seguir las tendencias tecnológicas, sino de la vieja escuela, y trata de ganarse la vida con las esporádicas ocasiones en las que contratan a su grupo de mariachi.

La violinista afirmó que no todo es “color de rosa”, ya que son más los días en los que no consigue el dinero suficiente, que en los que tiene la suerte de llevarse un ingreso considerable.

Como te puede ir bien, te puede ir mal, la verdad es que ya no alcanza ahorita el dinero que uno gana la verdad, me he ido muchas veces sin nada”, confesó la integrante de mariachi.