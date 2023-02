María recuperó su libertad y busca ayudar a mujeres de la penitenciaría

Tijuana, B.C.- Desde afuera de la cárcel María Gutiérrez Ramírez, de 43 años, está dispuesta a recuperar totalmente la libertad después de estar recluida durante dos años por un delito que no cometió, pero por el cual fue difícil comprobar su inocencia.

Empoderada y dispuesta a ayudar a las mujeres que siguen privadas de su libertad en la Penitenciaria de La Mesa, anunció que desea convertirse en chef profesional y destacar en el sector culinario de Baja California.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, 8 de Marzo, Gutiérrez Ramírez dijo que el apoyo de sus tres hijos, familiares y activistas de la Fundación Rebeca Lan son sus motivos para lograrlo.

Sí se puede, a mí la fundación me ayudó a creer en mí, que iba a salir adelante, a creer en ellas. Sí se puede, la lucha es dura, pero sí se puede”, reafirmó.

María estuvo en prisión del 2017 al 2019, su edad pasó de 39 a 41 años, tiempo en el cual aprendió lecciones de vida que jamás hubiera imaginado.

Contó que sin saberlo sus conocidos utilizaron su hogar como una bodega de partes robadas de carro, obtuvo libertad bajo fianza, pero no acudió a firmar por desconocimiento.

Mujeres privadas de la libertad

“Estuve muy espantada, me sentí ignorada, porque no sabía lo que iba a pasar ahí dentro, no sabía de mi caso, nadie me asesoraba. Pregunté y pregunté angustiada, mis familiares tampoco sabían nada. Estuve completamente sola y sin saber completamente”, recordó la futura chef profesional.

En esos momentos de angustia y pesimismo, recibió apoyo sicológico de la parte de las integrantes de la Fundación Rebeca Lan, con el cual logró que su estancia en la reclusorio fuera menos dolorosa.

Ahora que goza de su libertad, María pidió a la sociedad ser empática con las mujeres privadas de la libertad y con las mujeres que recuperan su libertad, a quienes se les dificulta encontrar un trabajo.

“Todas somos humanas, todas nos equivocamos, cometemos errores, tenemos derecho a tener una vida mejor y a una segunda oportunidad. Sería más noble si pudiéramos apoyar o hacer una ayuda a esas mujeres que también sufren y sufrimos porque aprendemos una lección que quizá no tendríamos que haber pasado, pero es por algo”, clamó.

Asimismo, la futura chef exhortó a las autoridades de Baja California hacer de la penitenciaría un lugar digno para las mujeres, quienes sufren la falta de servicios de salud, medicamentos y alimentos en buen estado.