María del Rosario Maríñez sigue abriendo brechas para las mujeres

Tijuana, 10 de marzo de 2023.- "Las mujeres han demostrado que no necesitan estar supeditadas, que cuando las mujeres se han propuesto logros lo han hecho”, afirmó María del Rosario Maríñez, doctora en Ciencias con especialidad en investigaciones educativas.

Por ello, está a favor de que se reconozca la labor de las mujeres en todos los sectores de la sociedad, pues cada una contribuye desde su trinchera a la mejora de esta.

Maríñez, quien entre sus múltiples estudios y labores es parte de la Secretaría de Educación de Baja California, comentó que todos los días las mujeres superan obstáculos, pues quedarse quietas no es una opción.

Aplica para todas

Y esto aplica para todas: solteras o no, si tienen hijos o no, si tienen pareja o no.

Esa cotidianidad la tenemos que ir resolviendo y en el camino no nos podemos parar abrumadas sin saber qué hacer. Yo creo que las mujeres hemos desarrollado muchas habilidades precisamente por todas encomiendas que la sociedad nos da”

Destacó la doctora.

En el ámbito educativo, expresó su orgullo de ser parte de las nuevas generaciones de mujeres e inspirarlas para seguir superando más batallas, entre ellas que traten de invisibilizarlas.

"Las mujeres en el campo profesional de la docencia de manera consciente y no consciente vamos abriendo brecha.

La prioridad

El problema es que las mujeres piensen que deban pedir permiso o cumplir con las reglas del patriarcado", señaló.

La académica refirió que con el paso de los años la prioridad de ellas es ser profesionistas.

"Creo que en México falta mayor divulgación de lo que es la ciencia, y crear veranos de la investigación científica porque la ciencia se puede aprender jugando también”, dijo.