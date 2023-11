Mantienen la esperanza de que exista una cura para el VIH-Sida

Tijuana, B.C.- Activistas mantienen la esperanza de que exista un medicamento para curar el VIH-Sida en el 2030, año que estableció el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida (ONUSIDA) para erradicar esta enfermedad.

El coordinador de la Región Norte de la asociación AHF en México, José Juan López Ramos; y la directora de Centro Ser A.C., María del Rosario Padilla, coincidieron en que para lograrlo es necesario eliminar las desigualdades sociales.

Tenemos solo siete años para alcanzar el objetivo de 2030 de poner fin al sida como amenaza para la salud mundial. Las desigualdades económicas, sociales, culturales y legales deben abordarse con urgencia. En una pandemia, las desigualdades no hacen sino exacerbar el peligro para todos. De hecho, el fin del Sida sólo puede lograrse si plantamos cara a las desigualdades que lo impulsan”, declaró López Ramos.

En tanto, Padilla opinó que las empresas farmacéuticas que distribuyen los medicamentos de VIH se benefician al no existir la cura para este padecimiento.

Tratamientos

“Estamos hablando de millones de dólares, por tanto creo, no dudo que deberíamos tener desde hace cinco años la cura, si no la cura, la vacuna para que no pudieran infectarse. Hemos avanzado en la inyección que se les da para un mes, eso es un adelanto importante pero que llegue a México eso será muy posiblemente en 5 o 7 años”, sostuvo.

Mientras, los activistas exigieron a la Secretaría de Salud incrementar el número de personal médico y garantizar los tratamientos de los pacientes con VIH-Sida.

“La distribución de insumos suficientes como lo son pruebas e insumos de prevención de VIH y que nos garanticen medicamentos antirretrovirales y la fórmula para la niñez que nacieron de una mamá con VIH”, reiteró la directora de Centro Ser.