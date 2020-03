Mantendrán por dos meses filtros por COVID-19 en BC

Los filtros que se instalaron en hospitales de Baja California para detectar personas con coronavirus operarán mínimo durante los próximos dos meses, de acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado.

Desde que se instalaron los filtros el viernes 28 de febrero no se ha presentado ningún caso sospechoso en los cinco municipios, aseguró el secretario de Saludo del Estado Alonso Pérez Rico.

“Los filtros en los hospitales los teníamos planeado desde hace cinco semanas”, agregó, “se instalarían en el momento que tuviéramos el primer caso confirmado en México”.

Los filtros se encuentran en las puertas de acceso de las instalaciones médicas y preguntan a la población el motivo de su visita, si tienen síntomas de gripe, fiebre, tos o escurrimiento nasal.

Además, añadió el funcionario estatal, también son intervenidos para saber si han viajado en los últimos 14 días a China, Hong Kong, Italia, Japón o Corea del Sur.

En caso de haber viajado y tienen gripa, explicó, serán considerados como casos sospechosos, por lo que los trasladarán a un área predeterminada del hospital general.

“Para hacerles una valoración médica, se les dará tratamiento sintomático y se les van a pedir medidas de aislamiento en domicilio, y diario le tenemos que dar seguimiento a ese paciente para ver cómo está su evolución”, agregó.

Otra de las medidas es que se les tomará una muestra de sangre que enviarán al inDRE, en caso de resultar positivo habrá un seguimiento más estricto.

Otras instituciones

Pérez Rico dijo que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issstecali) harán acciones propias para proteger a sus derechohabientes.

“A la gente les pediríamos que tengan mucha tranquilidad, no hay estado de alerta, no hay porqué hacer compras de pánico, si tenemos las medidas preventivas que hemos estado diciendo cómo no saludar de mano ni en la mejilla”, manifestó.

Recordó que el 28 de febrero se descartó el posible caso que había en Mexicali luego de que se realizaron las pruebas en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (inDRE).

“Nos mandan el resultado en el cual se descarta COVID-19 en esta paciente, queda como negativa y sale positiva para influenza H1N1”, comentó.

Reiteró que este es el único caso sospechoso en Baja California, sin embargo, siguen capacitando e informando el sector médico en los hospitales y centros de salud, sobre qué es el coronavirus, síntomas y cómo pueden prevenirlo.

“Para cuando tengamos más casos sospechosos y eventualmente un caso confirmado despleguemos las acciones preventivas necesarias que nos indique el gobernador para proteger a nuestra población”, puntualizó.