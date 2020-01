Madres de desaparecidos piden los restos de sus hijos a secuestradores

TIJUANA, BC.- Las madres de familia del Colectivo ‘Una Nación Buscando T’ exigieron a los secuestradores que les devuelvan los cuerpos de sus hijos que desaparecieron en Tijuana.

Este domingo se manifestaron en la Glorieta Cuauhtémoc, en donde expresaron el dolor que sienten por no poder dar la cristiana sepultura a sus familiares.

La señora Bárbara Martínez, integrante del colectivo, relató que su hijo fue desaparecido el 25 de octubre de 2018 en la colonia Urbi Villa del Prado Tercera Sección.

Foto: Sergio Bustamante

“A mí hijo al parecer lo sacaron de mi casa y desde ahí ya no se supo de él. Está denunciado el reporte después de tres días que desapareció, pero el gobierno no ha hecho absolutamente nada. Me da mucha tristeza, dolor, impunidad, porque no nos ayudan a encontrar a sus familiares”, declaró.

Asimismo, Martínez lamentó el poco apoyo que el gobierno les brinda para atender los casos, pues las mismas madres son quienes realizan las labores de búsqueda en la colonia Obrera, Campos, Delicias, Arroyo Alamar, entre otras colonias en donde han encontrado restos humanos.