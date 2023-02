Madre solicita apoyo para operar a su hijo

Tijuana, B.C.- La señora Gabriela Aguilar solicitó el apoyo de la comunidad de Tijuana para cubrir los gastos de una operación que su hijo Issac, de 22 años, quien actualmente se encuentra internado en un hospital público.

Mencionó que sufrió aparentemente una embolia, la cual le sorprendió al descansar después de su jornada como albañil.

Aguilar explicó que necesita recaudar 240 mil pesos y para recaudarlos está organizando varias actividades, pues desea salvar la vida de Issac.

Detalló que necesita una cirugía llamada embolización, en la cual se le introduce por el brazo o pierna un tubo del grosor de un cabello humano para que deseche la deseche la sangre y se le colocará una especie de silicón para evitar otro derrame.

La señora afirmó que para este tipo de intervención los hospitales públicos carecen de tecnología, por lo que su única opción es canalizar a su hijo a un nosocomio privado.

Me dice el dolor que esto no fue un golpe, no es consumo de alguna sustancia, me dice que es una malformación desde que nació y hasta ahorita esta la consecuencia, por eso ahorita lo que necesitan es tapar esa vena para que no vuelva otro derrame”, expresó.