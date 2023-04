Madre busca a su hijo que desapareció el fin de semana

Tijuana, B.C.- El peor miedo de Diana Loza era algún día tener que buscar a su hijo luego de trabajar años para la Fiscalía General del Estado (FGE), ahora pide ayuda para localizar a Carlos Ontiveros Loza, un joven de 21 años que desapareció el sábado 22 de abril en el fraccionamiento Colinas de California.

El joven fue visto por última vez en fin de semana abordo de su vehículo, el cual fue asegurado por la policía y donde detuvieron a la persona que lo conducía, indicó su mamá, Diana Loza.

Detuvieron a una persona con armas y drogas, el vehículo se encuentra en la Fiscalía General de la República, esta persona no quiere dar información con relación a mi hijo”, manifestó.

Aseguró que el día sábado habló con su hijo y le comentó que se encontraba bien, y que el día domingo, al volver a comunicarse con él, ya no le entraban las llamadas ni los mensajes a su teléfono celular.

Carlos, nacido en Estados Unidos y residente de Tijuana, iba en camino a encontrarse con unos amigos, para después dirigirse hacia el área del Florido, explicó Diana Loza.

Apoyo de los colectivos

Describió que su hijo mide aproximadamente 1.70 metros, es de tez blanca, ojos café oscuro, cejas gruesas, además tiene una cicatriz en el rostro, es color de su cabello es oscuro, es de complexión robusta, tiene tatuajes en ambos brazos, y en la pierna izquierda.

Añadió que anteriormente, ella trabajaba en la Fiscalía General del Estado (FGE), donde estuvo en la Unidad de Desaparecidos por cinco meses.

“Hasta ahorita he sentido mucho apoyo por parte de los colectivos y por parte de la Fiscalía, ustedes saben lo grande que es Tijuana, que no sabes por dónde buscar, ni a dónde ir. Cuando trabajas en Fiscalía y ves las cosas malas que pasan en tu ciudad, siempre tienes miedo que te pase a ti, es tu peor temor”, manifestó.

Eddy Carrillo, representante del colectivo de búsqueda “Todos Somos Erick Carrillo”, explicó que la Fiscalía siguen investigando a la persona que está detenida, mientras su grupo comenzará con la búsqueda de campo el día miércoles y jueves de esta semana.

“En Baja California no está existiendo un plan de trabajo para la gente desaparecida y mucho menos para la prevención de estos jóvenes que vienen a la ciudad de Tijuana. Son chingaderas, no sirven para nada (dijo sobre las medidas de prevención que impulsa el Estado y el Municipio), los jóvenes desaparecen a las seis de la mañana, a las siete, a las diez, es quitar más que nada a la gente que venden drogas dentro de los propios bares y a la gente que está coludida”, expuso.

Los tres niveles de gobierno son responsables de las desapariciones, exigió a las autoridades que trabajen más en los casos, así como en la prevención y en planes de seguridad.