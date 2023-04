'Lupillo' busca seguir en el gusto de la gente

Tijuana BC.- Con la sonrisa y carcajada que lo caracteriza, Lupillo Rivera habló de su estabilidad emocional, de su paz dentro de la industria, de su familia, y del logro más grande que le gustaría tener en su vida.

Vestido de negro, a paso un tanto lento tras su cirugía de apéndice, el llamado “Toro del corrido” considera que ya se le hizo justicia a su talento y que sólo queda conservarse en el gusto del público.

Buscamos seguir en el gusto del público actualmente, nos toca eso como artistas, ya los primeros lugares, todos los premios, ya lo viví, lo tuve y me divertí... Mi logro más grande sería que llegue el momento a ti, donde digas: Quiero escuchar a Lupillo Rivera en este momento de mi vida, por equis situación, ese es el artista que quiero lograr ser”

Puntualizó.

Transparente y respetuoso

Lupillo es transparente, pero respetuoso, como el tiempo que le costó que lo aceptaran tal y como es, con sus “borracheras” sobre el escenario, y con la polémica que a veces lo sigue por la dinastía a la que pertenece.

“Soy un hombre normal, soy un hombre probablemente muy natural, no me considero un artista con imagen, hay mucha gente que maneja, y por ser alguien es una vida falsa, yo me considero sincero y demasiado y ahí es donde vienen los problemas”, puntualizó.

Con 50 años de vida, y disfrutando la etapa de abuelo, el cantante reconoce que la música le ha dado grandes satisfacciones, y aunque se siente cómodo donde está, sabe que al final del día debe mantenerse fresco para no perderse entre tanta oferta.

“Cuando yo di el santo madrazo, por decir, era hacer duetos con música pop y eso no me gustaba e hice pocos, pero ahora los talentos nuevos están haciendo que la música crezca”, consideró.

Tiene lo suyo

Inquieto, coqueto, el intérprete de “El moreño” dijo que en cuestión de las mujeres que le ha tocado en la vida, ha tenido algunas que son agradecidas.

“Hay algunas agradecidas y otras no, cada una escoge su posición y uno simplemente les desea lo mejor a todas”, destacó.

¿Pero qué tiene Lupillo Rivera para que en sus relaciones amorosas al tiempo se vuelva la manzana de la discordia?

“Fíjate el otro día, una de mis “exes” me clarificó algo, me dijo: ya entiendo la razón porque cuando las mujeres cuando se apartan de ti, se van enojadas y hablan malas cosas de ti, ¿y yo por qué?, porque les quitas algo bueno...Y así estoy yo, no más que yo me detengo, porque yo te agradezco lo caballero que has sido conmigo”, compartió.

De las dos públicas que se le conocen, ¿cuál sería entonces? la güera, Belinda, y la morena, Mayeli Alonso se le cuestionó.

“Cuales dos, he tenido varias güeras y morenas, (ríe), bueno la güerita fue la que me dijo eso”, se carcajeó.

¡Vaya toro que es!

Bueno, malo o regular, no se sabe cuán bueno pueda ser, pero a Lupillo la polémica lo sigue sin querer, ya sea por sus ex amores o por el comportamiento de su familia, así que agarra el toro por los cuernos.

“A veces es difícil (tolerar) en un punto más por las terceras personas que son los lastimados, soy un hombre de cincuenta años que tiene el colmillo retorcido, lo de la familia son los hermanos que Dios te dio, y que tienes que aceptar al igual que mis papás, respetar y honrar, no puedes corregir, simplemente aceptarlos como son”, consideró.