Locutores se encierran varios días para recolectar juguetes

En Tijuana, desde algunos años cada temporada navideña, dos locutores se encierran en un pequeño espacio para motivar la donación de juguetes.

Se trata de la actividad denominada El Encerrón 40 con Alex Bojorquez “Alexito” y Jousin Palafox de la estación de radio Los 40 Principales, la 107.7 FM.

Esta vez El Encerrón se está llevando a cabo en la Serviplaza Mesa 5 y 10; son 6 días en los que Jousin y Alexito dejan sus actividades por una buena causa.

“Ahora que tengo una niña sí me pesa dejarla, mi mujer me la trae todos los días, esto yo lo vivía con mucha diversión y entusiasmo en años anteriores cuando no tenía una hija, pero ahora la extraño todos los días y sí lo siento por primera vez en cuatro años que llevo encerrándome porque Alexito lleva 8 años, por primera vez lo siento como un sacrificio” declaró Jousin Palafox.

Los locutores estarán encerrados hasta este sábado a las 14:00 horas, la meta es reunir más de 10 mil juguetes pero hasta este jueves en la mañana llevaban 3 mil 247 por lo que necesitan cerrar con fuerza los últimos días.

“Sabemos que nuestros amigos de Tijuana, Rosarito, Tecate, Ensenada, San Diego, Chula Vista no nos dejaran este viernes y sábado, van a ser días activos y creo y confío en Dios en que superemos los 10 mil juguetes, estamos confiados en que sí llegaremos a la meta” mencionó “Alexito” Bojorquez.

Vivir con alguien no es fácil, porque si bien el vínculo se vuelve más fuerte, los defectos de cada persona salen a flote.

“Vivir con el es una dualidad porque por un lado es una persona muy disciplinada, trabajadora y ordenada, es la señora de la casa y eso lo valoro enormemente pero por otro lado ronca como dompe” dijo Jousin de Alexito, pero en contraparte Alexito expresó en tono de broma sobre Jousin “Se pone latoso y enfadoso por ahí del tercero o cuarto día, es como un gruñón entonces estamos entrando en esa etapa difícil, aunque también yo estoy ahí cunándolo también”.

Ante una buena causa, Grupo Healy siempre presente y así como nosotros nos unimos al Encerrón 40, Los 40 Principales se sumaron al Cobertón Navideño 2019, hasta el 20 de diciembre recabando donativos en nuestras instalaciones en la vía rápida poniente.

“Es importante que consideres esa familia que vive con frío, podrías ser tú, pero afortunadamente tienes la posibilidad de estar del otro lado y donar una cobija en buenas condiciones” declaró Palafox, mientras que Bojorquez agregó “las heladas vienen fuerte esta temporada y ahí está la invitación abierta para sumarnos al Cobertón de Periódico Frontera”.

Todos los juguetes del Encerrón 40 y las cobijas del Cobertón Navideño 2019 serán canalizadas a la gente que lo necesita, por ello te invitamos a que te sumes a estas buenas causas, juntos podemos contribuir de mejor con nuestra sociedad.