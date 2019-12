Lo mejor está por venir: Alexa Moreno

Su personalidad dista mucho de ser extrovertida, incluso los “reflectores” le incomodan, sin embargo, su desempeño dentro del deporte ha provocado que las miradas se inclinen hacia ella y haya recibido múltiples reconocimientos en este 2019.

Alexa Citlali Moreno Medina es tímida ante la sociedad, pero también en estos momentos, la cara de la gimnasia artística en México debido a la medalla de bronce que obtuvo en la Copa del Mundo de Azerbaiyán y su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La atleta mexicalense ha vivido situaciones inigualables en el pasado reciente y por ello, ha sido catalogada como la Deportista del Año para FRONTERA.

“Este año fue diferente porque competí mucho internacionalmente y eso me ayudó a madurar en todos los sentidos. Estoy muy contenta de haber tenido la oportunidad de hacerlo y por ende crecer tanto en el plano deportivo, como personal”, aseguró en entrevista exclusiva.

El Premio Nacional y Estatal del Deporte fueron galardones que también obtuvo Moreno Medina en el transcurso de este año, no obstante, afirmó que su máxima felicidad se presentó cuando conquistó su boleto a la justa olímpica a desarrollarse en territorio asiático.

“Mi mayor deseo es tener una medalla olímpica, esa ha sido mi meta de siempre"

“Estoy bastante satisfecha con lo que realicé en el 2019, fueron muchas experiencias únicas pero sin duda mi objetivo principal era la clasificación a Juegos Olímpicos y se logró”, dijo con una sonrisa.

“Mi mayor deseo es tener una medalla olímpica, esa ha sido mi meta de siempre. Trato de tenerlo como un objetivo mayúsculo, pero no de idealizarlo tanto porque temo mucho a decepcionarme si no se da”, añadió convencida.

Poner a Baja California y México en la élite de la gimnasia mundial le ha generado a la hija de Octavio Moreno y Yenderina Medina un sinfín de emociones, entre las cuales está sentir el apoyo de innumerables personas.

“Estoy muy contenta de tener a tanta gente apoyándome, a veces ni siquiera lo dimensiono porque es algo que de verdad nunca me imaginé. Familiarmente siempre me he sentido muy arropada, pero lo que he vivido afuera es muy bonito también”, confesó con una sonrisa.

Finalmente, la alumna de Alfredo Hueto habló de su futuro inmediato, el cual tiene que ver con su preparación hacia el tan ansiado certamen olímpico en el año entrante.

“Por ahora solo entrenaré, creo que participaré en competencias hasta mayo o junio. Ahorita todavía estamos experimentando, estoy viendo qué tipo de ejercicios puedo meter con mayor grado de dificultad para los Juegos Olímpicos”, sentenció.