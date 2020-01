Lluvias no retrasarán trabajos en Cañón del Matadero: Protección Civil

Las precipitaciones que se esperan para hoy en Tijuana no retrasarán los trabajos de recuperación del Cañón del Matadero, aseguró el director de Protección Civil Municipal, José Luis Rosas Blanco.

De acuerdo a los pronósticos, se registrarán lluvias durante la mañana y tarde de hoy en la ciudad.

La última jornada de lluvias en Tijuana tuvo como resultado la inundación de las vialidades localizadas a un costado de la zona conocida como Cañón del Matadero.

La problemática, provocada por el acumulamiento de basura en los drenajes, ha mantenida cerrada dicha vialidad, con inundaciones de hasta tres metros de profundidad.

Sin embargo, apuntó Rosas Blancos, las precipitaciones no representarán un impedimento para reabrir la vialidad en los próximos días.

“Como las precipitaciones no se esperan tan importantes, no se espera que vayan a afectar bastante; habrá que ver como se mueve el sistema de precipitación, el sistema de agua, para ver si no nos descarga una gran cantidad, pero no esperamos que tres o cinco centímetros nos vaya a afectar mucho”, informó.

De hecho, añadió el director de Protección Civil, desde el fin de semana iniciaron las maniobras para reparar la vialidad y se ha logrado una disminución en la profundidad del encharcamiento.

“Ya se está teniendo un poquito de mejora en cuanto a bajar el nivel de agua, vamos a hacer otra inspección para ver como estamos avanzando; si hubo un problema ahí hace algunos días donde no se logró con mucho éxito el descenso del agua pero parece que el día de ayer (martes) ya se está mejorando la situación”, comentó.

Para evitar que la situación se presente nuevamente, mencionó, la ciudadanía debe evitar utilizar el Cañón del Matadero para desechar basura.

“Se han hecho varias decenas de viajes de basura que fue lo que generó el taponamiento de la descarga del pluvial, se solicita a la población que evite este hecho sistemático de estar tirando a las laderas, al cañón, al arroyo la basura porque nos está generando un problema a todos”, manifestó.