Lluvias en Tijuana afectaron a la Secundaria 37 en la Ciénega Sur

Tijuana, BC.- Las recientes lluvias afectaron la infraestructura de la Secundaria Número 37, por lo que las autoridades escolares del plantel este martes suspendieron las clases.

El plantel se ubica en la avenida Campestre, cerca del bulevar Federico Benítez, en el fraccionamiento La Ciénega Sur, en donde se prohibió el ingreso de los estudiantes para evitar accidentes.

La directora, quien pidió el anonimato, detalló que siete de los 15 salones sufrieron goteras, afectando el inmobiliario, como los mesabancos, proyectores y abanicos.

Asimismo, las goteras en la dirección provocaron la pérdida de documentos y material didáctico.

En un recorrido en la secundaria se constató que en las jardineras y pasillos se formaron lagunas, lo cual la directora atribuyó a la falta de un sistema de desagüe.

No podemos tener a ningún alumno porque se corre el riesgo de un accidente si abrimos las canaletas. Necesitamos que la Secretaría de Educación nos apoye realmente, que no queden en promesas. Con la impermeabilización sí nos han apoyado con recurso estatal. Sin embargo, con esta inundación no", dijo la directora.