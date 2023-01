Lluvias destruyen el hogar del señor Amando y sus 52 perros

Tijuana, B.C.- Las recientes lluvias destruyeron el hogar del señor Amando Maya Mendoza y sus 52 perros rescatados, quienes necesitan de manera urgente el apoyo de la comunidad.

Su ‘santuario’ se encuentra en la Avenida Luis Moya 1890 en la Esquina de la Calle 18 de la colonia Libertad Parte Alta, en Tijuana, en donde el rescatista, de 68 años, improvisó un cuarto y camas para él y sus mascotas.

Explicó que su urgencia es volver a levantar el cuarto para que los animales estén resguardados, pues la mayoría son adultos con padecimientos como sordera, cáncer o secuelas de moquillo.

Por ello, Maya Mendoza pidió donativos de madera o casas de campañas, así como la ayuda de un médico veterinario para que los perros reciban un tratamiento para mejorar su salud.

Todo me destruyó. Ahorita todo está mojado, las camas y todos los animalitos se mojaron. Son perros que vienen enfermos, entonces necesito llevarlos al médico, pero no tengo presupuesto para solventar todos estos gastos. Necesito que alguien me pudiera echar la mano, porque la responsabilidad de los animalitos es de todos”, expresó.