Llevará a cabo Immujer el “Rally Naranja”

Tijuana, B.C.- Con el propósito de prevenir y erradicar la violencia de niños y adolescentes, el Instituto Municipal de la Mujer (Immujer), en conjunto con otras dependencias, llevarán a cabo el “Rally Naranja”, una actividad para los menores que busca concientizar y prevenir situaciones que pongan en riesgo su bienestar y crecimiento.

El rally consistirá en seis ejes temáticos, como lo son Prevención del Delito, dónde se explicarán los beneficios de utilizar el aplicativo “Botón Morado”, Desarrollo Integral, que son herramientas de psicología, Arte, Herramientas de Seguridad, Cultura de la Paz, y Prevenir desde el Deporte a cargo de Imdet, explicó Tanya Alejandra Mota Alvarado, directora de Immujer.

Este evento se realizará en las instalaciones del Parque Morelos, el Día Naranja, el cual se conmemora el 25 de cada mes, en esta ocasión, de mayo, y participarán 200 niños, niñas y adolescentes, entre los 12 y 15 años, de escuelas que pertenecen a zonas prioritarias en materia de seguridad, entre ellas la delegación Sánchez Taboada.

Explicó que los menores aprenderán y se divertirán al mismo tiempo, donde todos los equipos resultarán ganadores, pues además de los premios y reconocimientos, obtendrán muchos conocimientos.

Nosotros le estamos dando el tinte de transmitir el mensaje de la no violencia en contra de las mujeres, es importante que las niñas, niños y adolescentes de todos lados se enteren de que no es normal sufrir violencia, no es normal sentirse inseguros o inseguras cuando salen a la calle, o peor aún, cuando están dentro de su casa o su escuela”, mencionó.