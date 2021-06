Llegan a las 4:00 horas a vacunarse contra Covid-19 en el IMOS

Tijuana, BC.-Desde las 4:00 horas de este jueves personas ya hacían fila para recibir el biológico Jonson & Jonson en las inmediaciones de el nuevo Centro de Gobierno (IMOS).

Comenzaron a aplicar la vacuna en punto de las 7:00 horas dando prioridad a la ciudadanía con algún tipo de discapacidad.

En IMOS se cuenta con 12 mil dosis del biológico para aplicar a la población de 18 años y más.

Vacunarán a mayores de 39 años

El secretario de Salud del Estado Alonso Pérez Rico, confirmó en entrevista que si llegan personas de más de 39 años, se les aplicará la dosis J&J siempre u cuando no hayan recibido la primera dosis de otra marca, ya que no se pueden combinar las marcas.

La afluencia de personas fue bastante, y la fila de acuerdo con lo que se observó y a algunos testimonios fue rápida.

Llegue a las 4 de la mañana porque mire en redes sociales que había fila, esperamos mucho pero cuando dejaron pasar fue muy rápido”, comento Esmeralda Leal, una de las jóvenes que acudió a ser inmunizada.

Fotos: Ashley García

Feliz por la vacuna

Con 23 años dijo sentirse feliz pues su mamá es mayor de 60. Lo cual le preocupaba pues solo Esmeralda y su hermana Juanita de 25 les hacía falta la vacuna.

“Me siento muy bien, gracias a Dios , mi mamá ya había sido vacunada y nos daba miedo contagiarla nosotras, ahora ya estaremos seguras, ojalá y todos se vacunen”, expuso.

“Hasta ahorita solo cuando me vacunaron sentí que se me metimos en brazo, pero pasó, ya no siento malestar, ojalá así sea”, comentó.

En el Nuevo Centro de Gobierno IMOS terminaran de aplicar el biológico a las 18:00 horas de este día. Pero no se desesperen, ya que el secretario de Salud confirmó que habrá más días de vacuna, al menos hasta que se termine un millón 350 mil dosis de Johnson & Johnson que llegaron a Baja California.