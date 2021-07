Llama gobernador a indecisos a vacunarse y evitar riesgos en su salud

Tecate, B.C.- Durante la "Jornada por la Paz" que encabezó en la colonia La Bondad, en Tecate, el Gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, resaltó la importancia de vacunarse contra el Covid-19, partiendo del hecho que Baja California es referente nacional en este tema.



En este contexto, reconoció todos los esfuerzos que se han hecho en esta entidad federativa para traer y acercar el biológico a las personas, al mismo tiempo, hizo un llamado a no perder la oportunidad de inmunizarse, porque esa acción "salva vidas".



Hizo énfasis en que se hacen las gestiones para buscar que en Baja California puedan vacunarse menores de 18 años de edad, y de llegar a la meta " no del 80%, sino del 100%".

El fortalecimiento de la infraestructura



Por otro lado, en la actividad, funcionarios del gabinete del Gobierno de Baja California reportaron ante la comunidad de Tecate diversas acciones en diferentes rubros como, obras para asegurar el abasto de agua en las comunidades, para el fortalecimiento de la infraestructura, para regularización de la tenencia de la tierra y estrategias claves con resultados contundentes para frenar a la delincuencia.



"Aquí los queremos muchos, de aquí era mi abuelo.. Para los niños todas las oportunidades que les podamos dar. Hacemos jornadas toda la semana, la gente tiene una identificación con el gobierno, me da gusto ver a los niños cuando reciben su computadora", dijo el mandatario estatal.



Mencionó que en Tecate también hay "caciques empresariales" que no pagan el agua, de todas las cámaras "fifis", por eso, el énfasis en los proyectos que impulsa la Secretaría del Agua.



El gobernador Bonilla Valdez, aseguró que este gobierno no ha robado ni un centavo al pueblo y que ahora el recurso lo administran correctamente para llegue a las comunidades en una diversidad de acciones, como la entrega de computadoras, despensas y pagos pendientes de finiquitos a maestros.



" La gente también me reclama y es que el estado estuvo abandonado por años… el partido ha cumplido, pero más que nada el gobierno ha estado a la altura y las expectativas", agregó el jefe del ejecutivo estatal.

40 años viviendo en ese sitio





Por su parte, el director de INDIVI, Abraham Ávila Delgadillo, compartió que a partir del lunes estarán entregando en Tecate "constancias de impacto habitacional" a residentes de una zona, que tienen hasta 40 años viviendo en ese sitio y que no están regularizados; en espera de un proceso de desincorporación.



En este sentido, instó a los propietarios de tierras a que se acerquen al instituto para encontrar una solución y un rumbo claro para beneficiar a las personas que compraron un lote, pero que el predio no estaba regularizado.



En su mensaje, el titular de la SEPROA, Salomón Faz Apodaca, dijo que el área a su cargo tiene como principal prioridad extender las redes de agua potable y alcantarillado sanitario, mantener el servicio y que no existan los "tandeos"



Anunció que está por iniciar la red de agua potable en la colonia Turquesa y Coral de la colonia La Bondad, y destacó obras para garantizar el vital líquido como el Tanque regulador La Nopalera.