'Letal' Cruz quiere noquear a Villalba en el Grand Hotel.

Tijuana, B.C.- Habrá aroma de cloroformo en la pelea estelar en el Grand Hotel y Emiliano ‘Letal’ Cruz espera que sea por sus puños.

En la co promoción que armaron cuatro empresas, Mayén, Marrón, Fábrica de Campeones y Guerreros, el pugilista del CREA, ‘Letal’ Cruz (14-5) se medirá ante Christian Villalba (14-0-1) en el pleito principal a u máximo de ocho rounds en peso Ligero.

Cruz siente que se puede robar la noche: “Viene invicto, piensa que viene a ganar y yo soy quien no lo va a permitir”, mencionó el alumno de los Quirarte.

Y si lo hace, es por la confianza en su trabajo y en su forma de llevar las peleas, de sus catorce victorias, trece fueron por la vía rápida. “Más que una pegada súper dura o bestial, creo que lo mío es saber conectar los golpes, ir fatigando a mi oponente y entonces el nocaut prácticamente se da solo”, enfatizó.

Reconoció a Villalba como un boxeador que puede ser más rápido o tener mayor alcance, pero sabe cómo tapar sus salidas.

Voy a cortar el ring, mover mi cintura y atacar con los golpes que pueda lastimarlo, no me importa si aguanta los ocho rounds, yo quiero ganar cada round y si el muchacho se cae antes de tiempo, nada me gusta más que el nocaut”, apuntó.