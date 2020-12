Le servirían a Raquel y su bebé cobijas para pasar el tiempo de frío

TIJUANA, B.C.- Raquel López Ortiz dormía en un carro con su bebé, por su pareja y ahí pasaban frío debido a que no tenían ni cobijas, posteriormente decidió mudarse y rentar en una vecindad.

“Yo antes vivía con mi hermana y a este muchacho a mi me lo presentaron y me quedé con él, lo conocí pero como teníamos problemas y todo eso, no funcionó”, manifestó.

El automóvil donde vivía se los prestaron, y llegó a esta situación porque al desatarse los problemas el papá de su hijo le dijo que sólo estaba con ella por el bebé.

Mencionó que requiere cobijas, ropa para ella y para su bebé, además busca reunir fondos para irse a Cadereyta, Querétaro, con su hermana.

Raquel es originaria de Culiacán, llegó a Tijuana hace un mes, con su hermana, decidió quedarse y conoció a una persona que ahora es su pareja.

Su actual pareja es albañil, dijo que ella suele dedicarse a limpiar casas, lavar ropa, aunque está en búsqueda de un empleo para poder alimentarse y a su bebé.

Salgo a buscar para comer y darle al niño, ahorita ando buscando, tengo las ganas de trabajar, echarle ganas”, expresó.

Raquel tiene miedo de enfermarse, por la falta de solvencia de la que carece, por eso lleva a vacunar a su hijo a un centro de salud, y es puntual con las fechas que le piden asistir.

“Lo bueno es que ahorita no se me ha enfermado, gracias a Dios, ahorita si tendríamos acceso a servicios de salud en el centro de salud”, señaló.

Raque López continúa con la necesidad de cobijas, a pesar de rentar un cuarto en una vecindad humilde, no cuenta con el recurso suficiente para comprarle ropa a su bebé.