Las cobijas no son insuficientes para cubrirse del frío

Abigail Siqueiros vive con su esposo y dos hijas en la colonia Antorchista, Tercera Sección, los dos son personas trabajadoras, su unión familiar es indudable, sin embargo, las lluvias y el frío les ha complicado su diario vivir.

En su vivienda no pueden tener un calentón debido a que no cuentan con electricidad fija, y no esta permitido tener chimeneas.

“Ahora si que las cobijas no nos dan abasto, aunque les ponga pijamitas, prácticamente a las niñas las tengo que dormir en el mismo cuarto conmigo porque el frío, sí es muy fuerte”, comentó Abigail.

Agregó que durante una época sufrieron más porque su casa no está terminada; ahora los detalles que faltan, son pocos.

“Fue muy difícil porque en la parte de atrás de aquí pasa un arroyo, estuvimos cerca de dos años para que nos hicieran la casa, pasamos mucho frío, lo lona que teníamos como techo, con el aire y sol se rompió, entonces para el tiempo de lluvia, se nos mojaron cobijas, los colchones”, recordó.

Abigail, de 28 años, agregó que todas las mañanas abre la guardería donde trabaja por lo que el frío a las cinco de la mañana cala más.

“Tengo que llevar a las niñas,una tiene siete años y la otra un año y medio, mi esposo trabaja de herrero y también se va tempranos”, contó.

Manifestó que aunque sí tiene apoyo, tener una mano amiga a través del Cobertón Navideño, nunca está más.

“Gracias a Dios, ya estamos con la casita, es complicado por el hecho de que siempre hay mucha humedad y frío, en esta colonia está prohibido prender fogatas, porque una chispita se va para todas las casas, pero estamos aquí echándole ganas, para la niña chiquita me gustaría cobijas, a la más grande le gustan los suetercitos abultados, los gorritos, pero lo que venga es bueno”, concluyó.

Si desea sumarse al Cobertón Navideño 2019 puede entregar sus donativos a más tardar el 20 de diciembre a las oficinas centrales de PERIÓDICO FRONTERA.