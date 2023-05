Lanzan aplicación “Paremos el Bullying

Tijuana, B.C.- Con motivo de prevenir y concientizar sobre el acoso escolar, el Ayuntamiento de Tijuana lanza la aplicación “Paremos el Bullying, ¿y tú qué estás haciendo?”, donde los jóvenes, padres de familia y maestros podrán denunciar estos actos de violencia.

La alcaldesa Montserrat Caballero destacó que con esta campaña buscarán terminar con una de las formas más crueles e inaceptables de violencia que se puede ejercer contra un compañero o un amigo.

Esta aplicación se va a emplear como un programa piloto en las Escuelas Municipales, con ella, los alumnos podrán tener acceso información útil para prevenir la violencia escolar, además de denunciar situaciones de acoso.

A raíz de los hechos que se han suscitado en toda la República de suicidios de jóvenes por bullying, al ver que no tenemos una acción directa y concisa contra el bullying, decidimos hacer esta campaña en las escuelas municipales. Es un problema silencioso que solo lo vemos cuando el joven ya no tiene remedio”, expuso.

Durante el arranque del programa, en la Escuela Secundaria Municipal Adolfo López Mateos, de la delegación Centro, se rindió un minuto de silencio al alumno que perdió la vida en la Preparatoria José Vasconcelos el pasado 27 de abril.

La Presidenta Municipal relató que cuando tenía seis años, tenía una amiga que recientemente había perdido a su mamá, y un día se pelearon, a lo que Caballero Ramírez “ganó” la discusión diciendo “que bueno que se murió tu mamá”.

“Así de fuerte son las palabras, así de sencillo es marcar tu vida. Chayo (su amiga) lloró muchísimo, cuando la vi me sentí muy mal, pero no había vuelto atrás. Y hasta ese momento, hoy que tengo 40 años, no puedo olvidar el rostro de mi amiga llorando. Todos en algún momento hemos participado en ello, o también lo hemos vivido. Siempre hay tiempo de recapacitar, el bullying es de cobarde muchachos”, manifestó.

Herramienta de denuncia

Alumnos de la Escuela Secundaria Municipal Número 1, opinaron que la aplicación es una buena herramienta para denunciar el acoso escolar dentro de los planteles educativos.

“Está bien porque así podemos prevenir más el bullying en las escuelas, aquí hay casos y no muchos hablan de eso”, mencionó Joshua Ramírez.

Por su parte, Ángel Zavala comentó que esto puede ser una oportunidad para conocer más sobre qué hacer cuando alguien sufre de acoso escolar, por lo que tenerlo en su celular ayudará para que más gente pueda denunciar estos casos.