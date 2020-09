Lamenta arzobispo de Tijuana muerte de menor por bala perdida

TIJUANA, BC.- El arzobispo de Tijuana, Francisco Moreno Barrón, lamentó la muerte de Yurem, un menor de edad que fue alcanzado por una bala perdida mientras jugaba con su hermano en el patio de su casa ubicada en la colonia Mariano Matamoros, en Tijuana.

El hecho sucedió mientras oficiales de la policía municipal perseguían a unos presuntos delincuentes.

Qué pena que sea una víctima inocente quien muera a causa de una bala perdida. Esa bala perdida tiene un responsable, que es la sociedad, somos nosotros. Todo esto es expresión de la violencia que existe en el corazón humano", declaró Moreno Barrón.

Dijo que debe existir una buena comunicación entre el presidente de Tijuana, Arturo González Cruz; y el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez para mejorar el entorno social.

"Me parece que es un tema muy sensible a nivel nacional y que también aquí, sin embargo, yo insisto en que todos debemos ser corresponsales. A mí no me toca juzgar la actuación de los agentes políticos-sociales, pero sí hacer un llamado a la toma de conciencia", indicó el arzobispo.

Asimismo, dijo que el respeto hacia la vida debe fomentarse dentro de las diversas instituciones, entre ellos la familia.