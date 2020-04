Tardan 24 horas para recibir la noticia de muerte de su hermano

Cuando Joel llevó a su hermano Jorge a la clínica 1 IMSS el lunes por la mañana, agitado, con dificultad para respirar, en el asiento de su automóvil, nunca se imaginó que sería la última ocasión que lo vería con vida.

Desde la semana pasada, Jorge Muñiz Sánchez, padre de una niña, le manifestó a su familia tener síntomas de resfriado.

Pese a que día con día los síntomas fueron empeorando, al punto que se le dificultaba respirar, se rehusó a ser llevado al Seguro Social por el peligro de ser contagiado por Covid-19.

Mi hermano estuvo yendo al particular por miedo de venir al seguro por todos los contagios, estuvo yendo al particular, le sacaron radiografías de sus pulmones, le dijeron que tenía neumonía, le faltaba aire y empezó así”, recordó Joel.

Todavía el domingo, Jorge le aseguró a su esposa y su hermano sentirse mejor, sin embargo, el lunes por la madrugada la dificultad de tomar aire aumentó, por lo que le pidió a su hermano llevarlo a la clínica 1.

“En la madrugada me habló su esposa para que fuera por mi hermano porque se sentía mal; cuando vine, lo trajimos e ingresó el lunes en la mañana, a las 7:30”, añadió Joel.

Después de que Jorge fue internado, Joel y sus familiares se mantuvieron en las afueras de la clínica 1 del IMSS, en espera de que se les diera alguna actualización del estado de salud.

La incertidumbre

Al no recibir noticias durante la tarde y noche, los familiares decidieron retirarse y regresar al día siguiente.

“A las 9:30 de la noche me marcaron para que me diera el doctor información de mi hermano, vine y la encargada de piso nos dijo que no era posible que Trabajo Social nos hablara a esa hora.

“Estuvimos parte de la noche aquí y nos tuvimos que ir porque nadie nos daba información, también para no contagiarnos; al día siguiente nos volvieron a hablar y nos pidieron que viniéramos para que el doctor nos diera información”, comentó.

“Bajó el doctor y nos dijo que mi hermano había muerto por covid-19; mi hermano falleció el lunes a las 10:34 de la noche por covid, información no nos daban”, aseguró.

Dos días después de la muerte de Jorge, Joel y su familia continúan en las afueras del hospital en espera de que se les entregue el cuerpo, sin entender por qué un hombre de 37 años que siguió todas las instrucciones para no poner en riesgo a su familia sucumbió ante el virus.

“Él no salía más que a su trabajo y su comida por su familia, se me hace injusto que hay personas muy malas en esta tierra, ellos siguen haciendo maldades y mi hermano, que no hacía nada más que trabajar e ir a su casa, comprar comida para su familia, ya no esté aquí”, manifestó Joel.

El fallecimiento también generó impotencia por el hecho de que aún hay personas que hacen caso omiso a las medidas de precaución.